На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя - РИА Новости. Камчатский вулкан Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.

"Во вторник утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до девяти тысяч метров над уровнем моря. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от исполина в сторону залива Озерной", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.

"Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Усть-Камчатском районе", - добавляют в МЧС.

Там также сообщают, что Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в том районе не зарегистрировано.