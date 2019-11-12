Google в рамках секретного проекта собирает данные американцев, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания Google сотрудничает с одной из крупнейших систем здравоохранения США в рамках секретного проекта по сбору и анализу персональных медицинских данных миллионов американцев в 21 штате, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

Инициатива Google получила кодовое название Project Nightingale ("Проект Соловей"). Google запустила его в прошлом году совместно с системой медицинского обслуживания Ascension ("Вознесение").

В рамках проекта был получен доступ к результатам лабораторных анализов, диагнозам врачей и выпискам из медкарт. Эти данные представляют собой полную историю болезни миллионов пациентов, куда включены их имена и даты рождения. Газета уточняет, что пациенты и врачи не были поставлены об этом в известность.

Компания Google использует эти данные для разработки нового ПО на основе передового искусственного интеллекта и машинного обучения. Такая система направлена на отдельных пациентов и предлагает им изменить лечение. Газета также ссылается на документы и подчеркивает, что сотрудники американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, имеют доступ к информации о пациентах. Доступ также есть у некоторых работников Google Brain – исследовательского проекта Google в сфере ИИ.

Проект, как отмечает издание, по всей видимости, является "самым крупным" в этой сфере в Силиконовой долине. Amazon и Microsoft также активно занимаются разработками в сфере здравоохранения, но им не удалось добиться таких результатов.

В свою очередь некоторые сотрудники Ascension поднимали вопросы о механизме сбора и передачи данных, пациентов, но эксперты их заверили, что это допускает федеральный закон о медстраховании. Федеральный закон 1996 года в целом разрешает больницам обмениваться данными с деловыми партнерами, не говоря пациентам об этом, но, при условии, что эта информация используется "лишь для того, чтобы помочь упомянутому субъекту исполнять его функции в сфере здравоохранения".