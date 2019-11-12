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РИА Новости

Google в рамках секретного проекта собирает данные американцев, пишут СМИ

01:07 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания Google сотрудничает с одной из крупнейших систем здравоохранения США в рамках секретного проекта по сбору и анализу персональных медицинских данных миллионов американцев в 21 штате, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.
Инициатива Google получила кодовое название Project Nightingale ("Проект Соловей"). Google запустила его в прошлом году совместно с системой медицинского обслуживания Ascension ("Вознесение").
В рамках проекта был получен доступ к результатам лабораторных анализов, диагнозам врачей и выпискам из медкарт. Эти данные представляют собой полную историю болезни миллионов пациентов, куда включены их имена и даты рождения. Газета уточняет, что пациенты и врачи не были поставлены об этом в известность.
Компания Google использует эти данные для разработки нового ПО на основе передового искусственного интеллекта и машинного обучения. Такая система направлена на отдельных пациентов и предлагает им изменить лечение. Газета также ссылается на документы и подчеркивает, что сотрудники американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, имеют доступ к информации о пациентах. Доступ также есть у некоторых работников Google Brain – исследовательского проекта Google в сфере ИИ.
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Проект, как отмечает издание, по всей видимости, является "самым крупным" в этой сфере в Силиконовой долине. Amazon и Microsoft также активно занимаются разработками в сфере здравоохранения, но им не удалось добиться таких результатов.
В свою очередь некоторые сотрудники Ascension поднимали вопросы о  механизме сбора и передачи данных, пациентов, но эксперты их заверили, что это допускает федеральный закон о медстраховании.  Федеральный закон 1996 года в целом разрешает больницам обмениваться данными с деловыми партнерами, не говоря пациентам об этом, но, при условии, что эта информация используется "лишь для того, чтобы помочь упомянутому субъекту исполнять его функции в сфере здравоохранения".
Представитель Google сообщила WSJ, что проект компании соответствует законодательству и предполагает надежную защиту данных пациентов. Представитель Ascension информацию газеты не прокомментировал.
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