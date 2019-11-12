Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T01:13Z
https://ria.ru/20191112/1560828250.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/102801/75/1028017588_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_31dc25c9522e6db841b74fed5c93ef77.jpg
РИА Новости

В Боливии пройдет заседание парламента по вопросу о переходе власти

01:00 12.11.2019 (обновлено: 01:13 12.11.2019)
243
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновЖители Боливии выбирают президента и парламент
Жители Боливии выбирают президента и парламент
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
ЛА-ПАС, 12 ноя - РИА Новости. Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес созвала на вторник, 12 ноября, специальное заседание парламента для передачи ей полномочий по временному управлению страной.
Ранее все высшее руководство страны во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку, в том числе спикер и первый вице-спикер сената. Второй вице-спикер, представитель оппозиции Аньес заявила, что высшая власть переходит к ней.
"Мы делаем все возможное для уважения конституционного порядка, в этой связи мы созвали всех коллег сенаторов и депутатов на завтра, чтобы в соответствии с преимущественным правом сделать все соответствующие действия (принять отставку Эво Моралеса и назначить Аньес президентом - ред.) ", - сказала она.
До заседания парламента, которое намечено на 16.00 (23.00 мск) должно пройти заседание Сената, где Аньес будет выбрана главой Сената, чтобы, согласно конституции, принять бразды правления страной.
Протестующие в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 23:48
Аргентина отрицает, что укрывает экс-министра внутренних дел Боливии
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
300031
Обсудить 0
Смена власти в БоливииЭво МоралесКубаВенесуэлаБоливияВ мире
Рекомендуем
Протесты в Боливии
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе
Выборы в Боливии
В Боливии задержали 33 сотрудника региональных избирательных комиссий
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Моралес еще раз призвал сограждан не поддаваться на провокации
Протесты в Боливии
Армия Боливии заявила, что поддержит полицию в противодействии мародерам
Протестующие в Ла-Пасе, Боливия
Аргентина отрицает, что укрывает экс-министра внутренних дел Боливии
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Полиция Ла-Паса заявила, что не справляется с усиливающимися беспорядками
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров примет участие в Парижском форуме мира
Президент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
Перу пропустит самолет, который заберет Моралеса
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал отставку Моралеса важным сигналом для Никарагуа и Венесуэлы
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
В самолете с Моралесом могут лететь все высшие экс-руководители Боливии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон договорился с Трампом о встрече до саммита НАТО
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
В Боливии армия заявила, что гарантирует ключевые государственные функции
Логотип Google
Google в рамках секретного проекта собирает данные американцев, пишут СМИ
Протесты в Боливии
ОАГ обсудит ситуацию в Боливии на срочной встрече в Вашингтоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
Лента новостейМолния