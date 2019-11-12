В Боливии пройдет заседание парламента по вопросу о переходе власти

ЛА-ПАС, 12 ноя - РИА Новости. Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес созвала на вторник, 12 ноября, специальное заседание парламента для передачи ей полномочий по временному управлению страной.
Ранее все высшее руководство страны во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку, в том числе спикер и первый вице-спикер сената. Второй вице-спикер, представитель оппозиции Аньес заявила, что высшая власть переходит к ней.
"Мы делаем все возможное для уважения конституционного порядка, в этой связи мы созвали всех коллег сенаторов и депутатов на завтра, чтобы в соответствии с преимущественным правом сделать все соответствующие действия (принять отставку Эво Моралеса и назначить Аньес президентом - ред.) ", - сказала она.
До заседания парламента, которое намечено на 16.00 (23.00 мск) должно пройти заседание Сената, где Аньес будет выбрана главой Сената, чтобы, согласно конституции, принять бразды правления страной.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.