В Боливии пройдет заседание парламента по вопросу о переходе власти

ЛА-ПАС, 12 ноя - РИА Новости. Второй вице-спикер Сената Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес созвала на вторник, 12 ноября, специальное заседание парламента для передачи ей полномочий по временному управлению страной.

Ранее все высшее руководство страны во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку, в том числе спикер и первый вице-спикер сената. Второй вице-спикер, представитель оппозиции Аньес заявила, что высшая власть переходит к ней.

"Мы делаем все возможное для уважения конституционного порядка, в этой связи мы созвали всех коллег сенаторов и депутатов на завтра, чтобы в соответствии с преимущественным правом сделать все соответствующие действия (принять отставку Эво Моралеса и назначить Аньес президентом - ред.) ", - сказала она.

До заседания парламента, которое намечено на 16.00 (23.00 мск) должно пройти заседание Сената, где Аньес будет выбрана главой Сената, чтобы, согласно конституции, принять бразды правления страной.