Россия предлагает странам БРИКС провести исследования в сфере энергетики

БРАЗИЛИА, 12 ноя - РИА Новости. Россия в рамках председательства в Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ

В понедельник в Бразилиа состоялось заседание рабочей группы по энергетике в преддверии саммита БРИКС. Стороны договорились активизировать работу платформы энергетических исследований - проекта, который фактически позволит создать серьезное аналитическое агентство и научный центр усилиями пяти стран.

По словам замминистра, цель создания платформы - иметь консолидированный собственный взгляд на развитие энергетических рынков.

"Сегодня мы ссылаемся на оценки различных институтов, международное энергетическое агентство, различные банки. На наш взгляд, эти прогнозы не всегда объективны. Поэтому у стран БРИКС должно появиться свое собственное мнение, на которое мы могли бы опираться, когда мы принимаем те или иные решения в политическом и экономическом плане", - сказал он.

"Мы могли бы начать с малого, выбрав определенные темы и презентовав их на будущих встречах. Отрадно, что Россия с января принимает председательство в БРИКС и будет встречать у себя гостей. Мы будем определять повестку. Ключевая задача - сделать 2-3 исследования, чтобы они были верифицированы и поддержаны всеми странами, и представить их в рамках председательства России в БРИКС", - сказал Инюцын.