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РИА Новости

Россия предлагает странам БРИКС провести исследования в сфере энергетики

00:48 12.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРАЗИЛИА, 12 ноя - РИА Новости. Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.
В понедельник в Бразилиа состоялось заседание рабочей группы по энергетике в преддверии саммита БРИКС. Стороны договорились активизировать работу платформы энергетических исследований - проекта, который фактически позволит создать серьезное аналитическое агентство и научный центр усилиями пяти стран.
По словам замминистра, цель создания платформы - иметь консолидированный собственный взгляд на развитие энергетических рынков.
"Сегодня мы ссылаемся на оценки различных институтов, международное энергетическое агентство, различные банки. На наш взгляд, эти прогнозы не всегда объективны. Поэтому у стран БРИКС должно появиться свое собственное мнение, на которое мы могли бы опираться, когда мы принимаем те или иные решения в политическом и экономическом плане", - сказал он.
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"Мы могли бы начать с малого, выбрав определенные темы и презентовав их на будущих встречах. Отрадно, что Россия с января принимает председательство в БРИКС и будет встречать у себя гостей. Мы будем определять повестку. Ключевая задача - сделать 2-3 исследования, чтобы они были верифицированы и поддержаны всеми странами, и представить их в рамках председательства России в БРИКС", - сказал Инюцын.
В качестве тем для совместного исследования стран БРИКС России было бы интересно провести исследование в сфере газомоторного топлива, развития возобновляемой и чистой энергетики, в сфере инноваций.
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БРИКСМинистерство энергетики РФРоссияТехнологииЭкономика
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