В Госдуме обсудят снятие запрета на нацистские символы в целях просвещения

Кроме того, авторы инициативы предлагают исключить административную ответственность из КоАП РФ для соответствующих случаев использования нацистской атрибутики или символики.

Как сообщил на заседании профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции зампред комитета Эрнест Валеев, ко второму чтению в законопроект внесены поправки в части утончения некоторых формулировок, в частности, что использование символики разрешается, когда произведение искусства "формирует негативное отношение к самой идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".