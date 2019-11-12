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РИА Новости

В Госдуме обсудят снятие запрета на нацистские символы в целях просвещения

00:43 12.11.2019 (обновлено: 01:16 12.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник обсудит во втором чтении законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях.
Проект был ранее внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Кроме того, авторы инициативы предлагают исключить административную ответственность из КоАП РФ для соответствующих случаев использования нацистской атрибутики или символики.
Как сообщил на заседании профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции зампред комитета Эрнест Валеев, ко второму чтению в законопроект внесены поправки в части утончения некоторых формулировок, в частности, что использование символики разрешается, когда произведение искусства "формирует негативное отношение к самой идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".
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"Это более точная формулировка, юридически выверенная, поэтому предлагается поправки принять", - добавил Валеев.
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