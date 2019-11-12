В Иерусалиме заложат первый камень памятника блокадникам Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Первый камень в основание памятника, посвященного подвигу защитников и жителей Первый камень в основание памятника, посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда , заложат во вторник в Иерусалиме

"Церемония закладки первого камня в основание памятника в Иерусалиме состоится 12 ноября в парке "Сакер". В этом событии примет участие делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Владимиром Княгининым. Ожидается, что в церемонии также примут участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов, мэр Иерусалима Моше Лион, министр по делам Иерусалима, наследия и экологии Зеэв Элькин", - сообщает комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Всем участникам церемонии будет вручен памятный знак, разработанный совместно с Гознаком, посвященный закладке первого камня в основание памятника и оформленный с блокадной лентой.

Во вторник пройдет встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Израиле, открытие фотовыставки, посвященной блокаде, и презентация антологии "Свеча памяти", в которую вошли воспоминания российских соотечественников о пережитых годах блокады Ленинграда и Холокосте. Также состоится церемония вручения памятных знаков "В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В Петербурге 7 ноября в торжественной обстановке состоялась передача капсулы с землей с Пискаревского мемориала для последующей закладки в основание памятника "Свеча памяти". В ней приняли участие председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев и ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участник боев по защите и освобождению блокадного Ленинграда Василий Васецкий.

Ранее сообщалось, что открытие монумента "Свеча памяти" ожидается в январе 2020 года, в ознаменование полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дня памяти жертв Холокоста, которые отмечаются 27 января. Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленинграда.

Памяти блокадного Ленинграда

Облик памятника разработан в соавторстве петербургскими и израильскими архитекторами и сочетает скульптурные традиции Израиля, а также характерный для Петербурга стиль.

Монумент будет представлять собой латунную стелу, в верхней части которой, символизируя пламя свечи, вмонтирована литая часть из бронзы. Эффект движения этого "пламени" достигается за счет формы спирали. Более того, внутри будет вмонтирована подсветка, которая в темное время будет подсвечивать силуэты людей, вырезанные в литье.

Трагедия блокадного Ленинграда и те испытания, которые выпали городу и его жителям, созвучна трагедии Холокоста. Поэтому предполагается, что монумент "Свеча памяти" символически отразит обе темы. На стеле с обеих сторон будут размещены отлитые в бронзе элементы: символ Ленинграда – медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, которые обстреливали город, и символ Холокоста – звезда Давида с менорой (семирожковый светильник) в центре, опутанные колючей проволокой, символизирующей концлагеря.

Также важным элементом памятника станет изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа ленинградцев. Весной 1942 года многие ленинградцы носили самодельный жестяной значок, на котором была изображена ласточка с письмом в клюве. Это стало ответом на заявления немецкой пропаганды о том, что теперь в город "даже птица не пролетит".

Текст на памятнике о блокаде Ленинграда будет размещен на трех языках: русском, иврите и английском, чтобы прочитать его могли жители и гости Иерусалима. У монумента планируется проводить школьные экскурсии, а общественные организации ветеранов и блокадников в Израиле будут проводить там торжественные мероприятия по случаю памятных дат.