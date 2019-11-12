В Москве рассмотрят заявление компании "Настюша" о банкротстве Ананьева

На заседании в июле представитель "Настюши" сообщил, что компания просит обанкротить Ананьева по упрощенной процедуре, минуя стадию реструктуризации долгов. Заявитель мотивировал свое ходатайство тем, что должник находится за пределами России и план реструктуризации, по его мнению, представлять не будет. В то же время имущество, необходимое для возмещения расходов на банкротство, у Ананьева имеется, отметил представитель "Настюши".

Суд в рамках дела о взыскании с экс-руководителей ПСБ более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на активы Ананьева - три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета, самолет Bombardier Challenger 650.

Представитель конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева ранее говорил в суде, что требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей.