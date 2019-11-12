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РИА Новости

В Москве рассмотрят заявление компании "Настюша" о банкротстве Ананьева

00:29 12.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник проверит обоснованность заявления зерновой компании "Настюша", требующей признать банкротом бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева.
На заседании в июле представитель "Настюши" сообщил, что компания просит обанкротить Ананьева по упрощенной процедуре, минуя стадию реструктуризации долгов. Заявитель мотивировал свое ходатайство тем, что должник находится за пределами России и план реструктуризации, по его мнению, представлять не будет. В то же время имущество, необходимое для возмещения расходов на банкротство, у Ананьева имеется, отметил представитель "Настюши".
Суд в рамках дела о взыскании с экс-руководителей ПСБ более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на активы Ананьева - три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета, самолет Bombardier Challenger 650.
Представитель конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева ранее говорил в суде, что требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей.
Молоток судьи
5 ноября, 12:42
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Ананьев 10 сентября был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. Группа "Настюша" - крупная в прошлом сельскохозяйственная и пищевая компания с активами в России и Казахстане. Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал "Настюшу" банкротом.
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ПромсвязьбанкАлексей АнаньевМоскваРоссияПроисшествия
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