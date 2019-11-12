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РИА Новости

МИД Британии призвал стороны конфликта в Гонконге к диалогу

00:15 12.11.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Участникам протестов в Гонконге и полиции следует избегать насилия, стороны должны искать компромисс через диалог, говорится в сообщении МИД Британии.
В понедельник в Гонконге продолжились очередные массовые демонстрации, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.
"Сегодняшние события крайне тревожны. Мы крайне обеспокоены происходящим и эскалацией насилия между протестующими и полицией. Протестующие должны избегать насилия, а полиция не должна реагировать непропорционально. Всем сторонам следует искать выход путем диалога", - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.
По заявлению полиции, участники беспорядков бросали бутылки с зажигательной смесью в объекты, принадлежащие метро, совершили акты вандализма в отношении университетских помещений. При этом в полиции опровергли появившиеся в сети "слухи, свидетельствующие о том, что руководство полиции приказало оперативникам небрежно и опрометчиво использовать оружие в сегодняшних операциях".
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Местные СМИ сообщали, что в сети уже началась травля полицейского, выстрелившего этим утром в протестующего в районе Сай Ван Хо, в интернете обнародованы личные данные, включая фотографии, домашний адрес и номера телефонов сотрудника полиции и всех членов его семьи, в адрес двух маленьких дочерей поступают угрозы.
На многих улицах Гонконга в понедельник вновь воцарился хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия.
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