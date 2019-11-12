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РИА Новости

Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

00:11 12.11.2019 (обновлено: 09:14 12.11.2019)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Россиянина Алексея Буркова в настоящий момент экстрадируют из Израиля в США, подтвердил РИА Новости его адвокат Михаил Ирони.
В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение заключенного отменить решение о высылке. Как пояснил Ирони, оно окончательно и не подлежит изменению.
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Дело Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.
Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.
В посольстве России в Израиле заявили, что произошедшее ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну российских граждан.
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Алексей БурковСШАИзраиль
Популярные комментарии
Завидуешь?? Израиль по запросу США арестовал и выдал гражданина РФ. Хорошо иметь таких друзей. Вам просто захотелось арестовать гражданку Израиля в транзитной зоне... 7 грамм ладно обвинили в хранении, но в КОНТРАБАНДЕ??
12 ноября, 01:55
SSStas Shevzoff
27313620628
))) ну да, в свое время Израиль надрал зад Египту, Сирии, Иордании, Ираку и Алжиру. Ушло у него на это 6 дней!
12 ноября, 02:24
SSStas Shevzoff
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