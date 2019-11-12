Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Россиянина Россиянина Алексея Буркова в настоящий момент экстрадируют из Израиля США , подтвердил РИА Новости его адвокат Михаил Ирони.

В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение заключенного отменить решение о высылке. Как пояснил Ирони, оно окончательно и не подлежит изменению.

Дело Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США, которые инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.

Запросы на экстрадицию направляли и Москва, и Вашингтон. Они рассматривались в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Тридцатого октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение в пользу Соединенных Штатов.