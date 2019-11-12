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РИА Новости

Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel

02:10 12.11.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПрезидент Marvel Studios Кевин Файги на премьере фильма "Человек-паук: далеко от дома"
Президент Marvel Studios Кевин Файги на премьере фильма Человек-паук: далеко от дома
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя, сообщает Independent.
По его словам, это будут мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина. Пока не известно, будут ли они сражаться наравне с Мстителями или выступят в качестве второстепенных персонажей.
Продюсер уточнил, что новых героев сначала можно будет увидеть в сериалах на стриминговом сервисе Disney+, который запустят в США 13 ноября, а потом уже — в фильмах киновселенной Marvel.
До Великобритании Disney+ доберется 31 марта 2020 года.
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