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РИА Новости

"Остались кеды и кровь на трассе": майор полиции сбил парня и спрятал тело

08:00 12.11.2019 (обновлено: 11:12 12.11.2019)
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© Фото : предоставлено друзьями погибшего / кадр из видео МВД РоссииРуслан Попов и Роман Лобанов
Руслан Попов и Роман Лобанов
© Фото : предоставлено друзьями погибшего / кадр из видео МВД России
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели 21-летнего студента Руслана Попова. По версии СК, молодого человека сбил на трассе участковый. Тело он спрятал в лесополосе. Подозреваемого уже задержали и отправили в СИЗО. По словам родственников погибшего, в ДТП полицейский попал не один, а вместе с коллегой. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Синий Mercedes

Студент Донского государственного университета Руслан Попов пропал вечером 2 ноября. "В тот день он был с друзьями в бане в поселке Овощном, — рассказывает РИА Новости близкая подруга погибшего Диана Гаврилова. — По словам приятелей, после отдыха молодой человек планировал поехать в Ростов-на-Дону, где жил и учился".
Утром следующего дня сестра Руслана Виктория Землянова обзвонила знакомых и сообщила, что брат не выходит на связь. К поискам подключились волонтеры, а родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоМесто происшествия
Место происшествия
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Место происшествия
Спустя сутки на трассе Азов — Ростов-на-Дону были найдены кроссовки, принадлежавшие Руслану, а также осколки бампера и фар. По словам очевидцев, на асфальте отчетливо виднелись следы крови и черные полосы, которые оставляют шины после резкого торможения.
"Мы сразу отправились туда ждать полицейских, — продолжает Диана. — Нам показалось, что осмотр они проводили как-то нехотя и вообще вели себя нагло. Мы сами достали видеозаписи со стоянок, расположенных неподалеку, и выяснили, что Руслана мог сбить темно-синий Mercedes. Однако номера машины разглядеть не смогли, только сильные повреждения".
На следующий день фотографии подозрительной иномарки появились в одном из новочеркасских пабликов. Их выложил анонимный пользователь, указавший, что Mercedes находится в поселке Мичуринец-3. Когда друзья Попова туда приехали, машину уже оцепили сотрудники полиции. О ее владельце никто ничего не сообщил.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоМашина, на которой сбили Попова
Машина, на которой сбили Попова
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Машина, на которой сбили Попова
"Спустя сутки мне позвонили друзья Руслана и сообщили, что его тело находится в морге, — вспоминает сестра погибшего. — Я сразу туда отправилась, чтобы опознать брата, но меня не пустили. Заявили, что идет вскрытие. Очень странно, что эту процедуру провели до официального опознания родителями или другими родственниками".
Виктории сказали, что тело студента было обнаружено в лесополосе рядом с трассой.

"Хотел отвезти в больницу"

Азовские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По версии СК, за рулем иномарки, сбившей Попова, в момент ДТП находился участковый уполномоченный полиции майор Роман Лобанов.
"Как рассказал подозреваемый, второго ноября он около полуночи выехал из Азова в Ростов-на-Дону на своем Mercedes, — отмечают в ведомстве. — Почувствовал удар, остановился и увидел лежащего без сознания мужчину. Намереваясь отвезти пострадавшего в больницу, перенес его на заднее сиденье. Однако в пути понял, что тот скончался. Испугавшись, полицейский отвез тело в лесопосадку и там оставил".
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоАвтомобиль получил сильные повреждения
Автомобиль получил сильные повреждения
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Автомобиль получил сильные повреждения
Родственники и друзья погибшего в эту версию не верят, считая, что такими показаниями майор пытается смягчить свою вину. По их информации, тело Руслана лежало не на заднем сиденье, а в багажнике.
Ближайшие два месяца, пока идет следствие, Лобанов проведет в СИЗО. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД, сразу после служебной проверки его уволили из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам".
Если вину экс-полицейского докажут, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. При этом был ли водитель пьян в момент ДТП, выяснить уже вряд ли удастся, так как с момента аварии до задержания прошло несколько дней.

Рухнувшие надежды

Руслана похоронили в Новочеркасске. Проститься с молодым человеком пришли родственники, друзья и неравнодушные жители города, принимавшие участие в его поисках.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоРуслану был всего 21 год
Руслану был всего 21 год
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Руслану был всего 21 год
"Я знала Руслана с первого класса, он всегда был добрым и отзывчивым, умел развеселить, — вспоминает Диана Гаврилова. — Впереди была вся жизнь: сам поступил в университет на бюджетное место, учился на металлурга. Для нас это очень большая потеря. Хотим, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание".
Родственники погибшего опасаются, что благодаря связям в правоохранительных органах полицейский может избежать реального лишения свободы.
"Сотрудники СК ничего нам не рассказывают о ходе расследования, — говорит сестра Попова. — Но через знакомых в силовых структурах мы выяснили, что в момент аварии полицейский был не один, а вместе с коллегой. Также нам стало известно, что в этом деле есть еще один свидетель, показания которого на суде почему-то не огласили".
Подтвердить или опровергнуть эту информацию на момент подготовки публикации не удалось — в пресс-службе регионального управления СК России на звонок корреспондента РИА Новости не ответили.
© Фото : кадр из видео МВД РоссииСпасенный медвежонок
Спасенный медвежонок
© Фото : кадр из видео МВД России
Спасенный медвежонок
Примечательно, что в этом году участковый Роман Лобанов уже фигурировал в сводках новостей. Правда, в образе положительного героя. В мае 2019-го он вместе с коллегами спас медвежонка, прикованного цепью и брошенного хозяевами без еды и воды.
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Следственный комитет РФМоскваРостов-на-ДонуНовочеркасскПроисшествия
Популярные комментарии
Ничего нового для "блюстителей закона" законы не писаны.
12 ноября, 09:06
Андрей Туфиков
3210005
Ну да, как обычно во всем виноват кто-то другой. Очевидно что родственники просто хотят найти крайнего. А то, что он пьяный шел по трассе без отражающего жилета никому не интересно. Полюбому еще и на середину дороги выскочил.
12 ноября, 12:51
sweatsylar
201009
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