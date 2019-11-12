"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. После трех недель протестов боливийский президент Эво Моралес ушел в отставку — ради спокойствия страны. Его заместители тоже самоустранились, и теперь не ясно, кто сядет в президентское кресло и кого поддержит армия. Кроме того, эта отставка усложнит визит Владимира Путина в Бразилию.

Ушел во имя мира

"Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию сторонников проигравших партий. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии", — заявил Моралес на пресс-конференции 10 ноября.

На улицах начались праздничные шествия. По крайней мере, так это называют в соцсетях. На опубликованных кадрах люди аплодируют и размахивают национальными флагами.

Однако уход Моралеса не привел к установлению порядка. Не понятно, кто займет его место. По закону властные полномочия должны были перейти к вице-президенту. Следующий в списке — председатель сената. И, наконец, спикер палаты депутатов. Но все они, как и некоторые министры, губернаторы департаментов (крупнейших территориальных административных единиц) и главы городов, покинули должности.

В итоге обязанности главы государства приняла руководитель оппозиционной партии "Демократическое единство" Жанин Аньес, второй зампредседателя сената. Под ее руководством решится, когда пройдут следующие президентские и парламентские выборы.

Мексика предложила Моралесу убежище. И хотя он заверял, что ему "незачем бежать, ведь он ничего не украл", все же воспользовался предложением и покинул Боливию.

© REUTERS / Manuel Claure Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе © REUTERS / Manuel Claure Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе

Критический разрыв

Кризис разразился после президентских выборов, состоявшихся 20 октября. Было два кандидата, олицетворяющих разные ожидания боливийцев.

Эво Моралес, первый глава государства — индеец, правил с 2006 года. При нем страна показывала стабильный экономический рост, наполовину сократились показатели бедности населения, минимальная зарплата стала одной из самых высоких в регионе. Кроме того, Боливия укрепилась во внешней политике.

Тень на успехи бросала несменяемость власти. В 2016-м Моралес провел референдум, чтобы изменить Конституцию. Предлагаемые поправки позволили бы ему избираться на пост президента четвертый раз. Больше половины граждан (51,3 процента) эту идею не одобрили, но конституционный суд разрешил Моралесу баллотироваться на выборах 2019 года. Это вызвало протесты.

© REUTERS / Manuel Claure Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса © REUTERS / Manuel Claure Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса

Соперник Моралеса Карлос Меса занимал президентский пост с 2003 по 2005 год. Он выступает за политические перемены, против чрезмерной концентрации власти в одних руках.

Выборы 20 октября Моралес выиграл, но власть заподозрили в нечистоплотности и подтасовках. Голоса подсчитывали медленно. Когда стало понятно: дело идет ко второму туру, прямую трансляцию из избиркома прекратили.

Для победы кандидату нужно было набрать больше 50 процентов голосов или не менее 40, но с десятипроцентным отрывом от конкурента. Трансляцию прекратили, когда Моралес обгонял Месу на семь процентов.

На следующий день объявили, что разрыв достиг 10,11 процента. Возмущенные избиратели ответили на это всеобщей забастовкой и акциями протеста. В организации американских государств (ОАГ) удивились такому изменению расклада сил и посоветовали проверить результаты. Аудиторы ОАГ обнаружили нарушения в подсчете голосов, и 10 ноября генсек организации Луис Альмагро призвал отменить итоги выборов.

По просьбе армии

Три недели продолжались демонстрации. Однако Моралес подал в отставку после того, как этого потребовали военные. В Боливии "очень латиноамериканская ситуация": здесь важна позиция армии, считает Михаил Белят, сотрудник РГГУ и независимый эксперт по странам Латинской Америки.

"Он ушел не потому, что заставили оппоненты, и не из-за раскола в электорате. Его попросили об этом военные, чтобы сохранить спокойствие в стране", — пояснил собеседник РИА Новости.

"Армия в Боливии всегда придерживалась нейтралитета, Моралеса активно не поддерживала, — отметил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко. — Пока между Моралесом и правыми на востоке страны сохранялся компромисс, который базировался на экономических успехах, армия не вмешивалась. Как только возник раскол, причем не по экономическим, а по политическим причинам, армия сначала отказалась подавлять явно антиконституционные действия радикальной оппозиции, а потом перешла на ее сторону".

© REUTERS / Ueslei Marcelino Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия © REUTERS / Ueslei Marcelino Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия

Оппозиционные фронты

Кто возглавит государство, сказать пока трудно. Единой оппозиционной силы в стране нет, как и явного кандидата в президенты.

Михаил Белят указывает на то, что оппозиция достаточно пестрая. Силы, противостоявшие Моралесу на выборах, в том числе Меса, — это люди правого центра и правые, которые всегда были недовольны президентом-индейцем и его социальными реформами. Протестующие, новая оппозиция во многом принадлежат к беднейшим слоям населения.

По мнению Александра Харламенко, если Карлос Меса и придет к власти, то только при поддержке армии. "Сам по себе он не особо силен, — полагает эксперт. — Говорить о каких-то былых заслугах вряд ли приходится, ведь его репутация запятнана подозрениями в коррупции и репрессиях".

© REUTERS / Manuel Claure Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019 © REUTERS / Manuel Claure Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019

Что касается протестующих на улицах, среди них влиятелен политический неофит Фернандо Камачо. Его можно считать вождем второго фронта оппозиции, который опирается на восточные департаменты. "Он привел колонной последователей из Санта-Круса в Ла-Пас и заявил, что не уйдет, пока Моралес не покинет пост", — напоминает Харламенко.

Есть основания думать, что это "вброшенный" на политическую авансцену персонаж. "О нем никто особо не слышал — и вдруг он превращается в общенациональную политическую фигуру. Возможно, за этим стоят какие-то геополитические интересы и капиталы", — рассуждает собеседник агентства.

Дело в том, что на востоке Боливия граничит с одной из крупнейших стран региона — Бразилией. "Все перевороты в Боливии на протяжении последних ста лет происходили после аналогичных событий в Бразилии. Жаир Болсонару открыто выражает солидарность ультраправым, и какие-то формы вмешательства нельзя исключать. У военных Бразилии всегда были тесные связи с коллегами в соседних странах, в том числе это касалось государственных переворотов", — поясняет эксперт.

Требования двух оппозиционных сил разные. Меса и Камачо даже провели переговоры, решив отложить противоречия до отставки Моралеса.

Кроме того, в западных департаментах есть местные популистские движения, добавляет Харламенко. Они сыграли свою роль в распространении демонстраций — в результате Моралес не получил поддержки на западе страны.

© AP Photo / Esteban Felix Массовые протесты в Чили © AP Photo / Esteban Felix Массовые протесты в Чили

Такие разные протесты

Ряд государств уже признали произошедшее в Боливии госпереворотом — Венесуэла, Куба, Мексика, Аргентина. В российском МИД также отметили, что события в Боливии развиваются "по лекалам срежиссированного госпереворота".

Но в Бразилии не считают, что Моралеса сместили насильственным путем. А туда вскоре отправится Владимир Путин — на саммит БРИКС. "Все это не облегчает предстоящие Путину и Болсонару переговоры. Боливию придется обсудить. Давление на Россию на саммите будет велико", — говорит собеседник РИА Новости.

Одновременно возникает вопрос о том, что вообще происходит в последнее время в регионе. Сразу несколько латиноамериканских стран потрясли масштабные протесты — Никарагуа, Эквадор, Венесуэлу, Чили.

Демонстрации везде разные: где-то экономические, где-то, как в Боливии, политические, уточняет Харламенко. "Это результат диктата международных финансовых организаций, в частности МВФ", — говорит он, добавляя, что правительства заставляли отменять субсидии на горючее, повышать пенсионный возраст и принимать другие не самые популярные среди граждан меры.