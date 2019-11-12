В Эрмитажном театре покажут новую постановку оперы Моцарта "Дон Жуан"

В версии Ирины Фокиной Дон Жуан — человек играющий, подчиняющий реальность своей воле. Однако в момент, когда он, убивая Командора, преступает черту — все рушится, и фортуна покидает героя. С одной стороны, все окружающие жаждут возмездия и достигают желаемого, а с другой, вместе с ним из жизни этих людей уходят все краски, — говорится в сообщении пресс-службы.