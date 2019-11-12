В Эрмитажном театре покажут новую постановку оперы Моцарта "Дон Жуан"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Петербург-концерт и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга представят в Эрмитажном театре премьеру оперы Моцарта "Дон Жуан" режиссера Ирины Фокиной, сообщает пресс-служба проекта.
Художественный руководитель постановки Сергей Стадлер выбрал эту оперу, потому что она ровесница театра. Более того, многие великие музыканты, в числе которых Бетховен, Россини, Гуно, Чайковский и Рихард Вагнер, считают ее "оперой опер".
В версии Ирины Фокиной Дон Жуан — человек играющий, подчиняющий реальность своей воле. Однако в момент, когда он, убивая Командора, преступает черту — все рушится, и фортуна покидает героя. С одной стороны, все окружающие жаждут возмездия и достигают желаемого, а с другой, вместе с ним из жизни этих людей уходят все краски, — говорится в сообщении пресс-службы.
Премьера пройдет в рамках Театральной Олимпиады и VIII Международного Санкт-Петербургского культурного форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.