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РИА Новости

В Эрмитажном театре покажут новую постановку оперы Моцарта "Дон Жуан"

10:12 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСкрипач, дирижер, народный артист России Сергей Стадлер перед пленарным заседанием Санкт-Петербургского международного культурного форума в Главном штабе Эрмитажа.
Скрипач, дирижер, народный артист России Сергей Стадлер перед пленарным заседанием Санкт-Петербургского международного культурного форума в Главном штабе Эрмитажа.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Петербург-концерт и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга представят в Эрмитажном театре премьеру оперы Моцарта "Дон Жуан" режиссера Ирины Фокиной, сообщает пресс-служба проекта.
Художественный руководитель постановки Сергей Стадлер выбрал эту оперу, потому что она ровесница театра. Более того, многие великие музыканты, в числе которых Бетховен, Россини, Гуно, Чайковский и Рихард Вагнер, считают ее "оперой опер".

В версии Ирины Фокиной Дон Жуан — человек играющий, подчиняющий реальность своей воле. Однако в момент, когда он, убивая Командора, преступает черту — все рушится, и фортуна покидает героя. С одной стороны, все окружающие жаждут возмездия и достигают желаемого, а с другой, вместе с ним из жизни этих людей уходят все краски, — говорится в сообщении пресс-службы.

Премьера пройдет в рамках Театральной Олимпиады и VIII Международного Санкт-Петербургского культурного форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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