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РИА Новости

Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город

06:20 12.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Di Moonik / Церковь Ла-Пьета в Венеции
Церковь Ла-Пьета в Венеции
CC BY-SA 3.0 / Di Moonik /
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти Венеции планируют запретить крупным круизным судам заходить в исторический центр с апреля 2020 года, сообщает Express.
Министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели подчеркнула, что это непростое решение, но его необходимо принять, учитывая экологические и экономические факторы.
По ее словам, сначала речь пойдет о временных мерах, а окончательные будут приняты позже, после оценки всех последствий.
В августе Венеция уже ограничила количество круизных лайнеров, которым разрешен заход в исторический центр города. Это было сделано по просьбе местных жителей. Они жаловались, что улицы переполнены туристами, а огромные корабли портят вид достопримечательностей и загрязняют лагуну.
Однако туризм — основной источник дохода бюджета города, который ежегодно посещают 30 миллионов гостей и более 600 круизных судов, пишет издание. Поэтому решение долгое время откладывалось.
В июне этого года пять человек пострадали при столкновении лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка. Инцидент вызвал очередные протесты против судов и призывы жителей запретить их.
Демонстрация против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну. 8 июня 2019
9 июня, 00:17Туризм
Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну
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