Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти Венеции планируют запретить крупным круизным судам заходить в исторический центр с апреля 2020 года, Власти Венеции планируют запретить крупным круизным судам заходить в исторический центр с апреля 2020 года, сообщает Express.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели подчеркнула, что это непростое решение, но его необходимо принять, учитывая экологические и экономические факторы.

По ее словам, сначала речь пойдет о временных мерах, а окончательные будут приняты позже, после оценки всех последствий.

В августе Венеция уже ограничила количество круизных лайнеров, которым разрешен заход в исторический центр города. Это было сделано по просьбе местных жителей. Они жаловались, что улицы переполнены туристами, а огромные корабли портят вид достопримечательностей и загрязняют лагуну.

Однако туризм — основной источник дохода бюджета города, который ежегодно посещают 30 миллионов гостей и более 600 круизных судов, пишет издание. Поэтому решение долгое время откладывалось.