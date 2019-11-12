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РИА Новости

Эксперты рассказали, зачем туристы отправляются в путешествия

11:46 12.11.2019 (обновлено: 11:48 12.11.2019)
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушки общаются в кафе
Девушки общаются в кафе
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, зачем во время отпуска они уезжают в другие города и страны, сообщает Aviasales.
Специалисты туристического поисковика провели исследование среди 11 тысяч пользователей в соцсетях и узнали основные причины для путешествий.
Оказалось, что примерно 40% опрошенных так устают на работе, что мечтают только об отпуске, причем в отеле, работающем по системе all inclusive.
Около трети респондентов (30%) отправляются в поездки с близкими, чтобы подарить им яркие впечатления. Например, мамы и папы вывозят детей на каникулы в другие страны "за витамином D, а также — в образовательных целях". Кто-то едет с семьей в Рим — увидеть Колизей, а кто-то в Мюнхен — посетить Немецкий музей достижений естественных наук и техники.
Еще 10% пользователей путешествуют и одновременно учат иностранный язык в школах, столько же — практикуются за границей самостоятельно. Такое же количество респондентов едут в новые места, чтобы попробовать необычные блюда, напитки и узнать интересные рецепты.
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