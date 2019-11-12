Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть

Это решение США и создало совершенно иную реальность. На сегодняшний день Америка ответственна за 14,3 процента мировых выбросов парниковых газов, в то время как Россия — лишь за 4,9 процента. Однако выход США из процесса контроля над выбросами парниковых газов неизбежно заставит задуматься об аналогичных решениях другие крупные экономики, а именно Китай (29,4 процента выбросов) и Индию (6,8 процента).
Такой парадокс возникает не на пустом месте: если закрыть атомные электростанции, выбрасывающие во всем цикле своего производства 6 грамм CO₂ на кВт·ч, то вместо них придется использовать ветряные (11 грамм CO₂ на кВт·ч) и солнечные электростанции (80 грамм CO₂ на кВт·ч). Кроме того, ночью и в штиль придется включать угольные электростанции (820 грамм CO₂ на кВт·ч) и газовые турбины (420 грамм CO₂ на кВт·ч), что полностью разрушит переход на зеленую энергетику, да и в целом отбросит Францию на век назад.
При этом важно понимать, что ископаемое топливо — нефть, газ, уголь — действительно конечно. Наш углеродный век может закончиться уже как раз к 2050 году, конечно, не в виде "сухих" газовых и нефтяных скважин и "пустых" угольных разрезов. Просто нефть, газ и уголь станут к тому времени гораздо дороже, чем сейчас. Кстати, бояться этого не надо: как уже было сказано выше, "зелень" отнюдь не дешевая энергия и высокая стоимость ископаемого топлива ей только на пользу.