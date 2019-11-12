Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" старается соблюдать все обязательные ритуалы, присущие настоящей политической силе. В воскресенье прошел ее внеочередной съезд, на котором был избран новый глава партии — Александр Корниенко.

Только успел новый руководитель озвучить свою "домашнюю заготовку" про то, что "партия должна быть секси и должна возбуждать", как его самого немедленно возбудили просьбой прокомментировать результаты громкого социологического исследования о настроениях в ДНР и ЛНР, проведенного украинскими организациями с 7 по 31 октября.

Когда украинский политик не знает, что сказать, он начинает косплеить Виталия Кличко. Александру Корниенко пришлось полностью вживаться в образ мэра Киева, чтобы ответить хоть что-нибудь: "Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса".

Не надо смеяться. На Украине сейчас никто не знает, как комментировать результаты опроса, проведенного "Украинским институтом будущего" и изданием "Зеркало недели. Украина" при помощи исследовательской компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Цифры оказались настолько шокирующими, что ведущие украинские политики воспользовались выходными, чтобы не говорить вообще ничего. Но говорить все равно придется.

Итак, что мы имеем.

Пятьдесят пять процентов населения Донбасса считают себя украинцами. Эта новость вроде бы для Киева хорошая. Раз в Донецке и Луганске живут украинцы, значит, их необходимо защищать от страшного "русского мира". Но это тоже как повернуть.

"Термоядерные" украинские патриоты, особенно из Львовской и Ивано-Франковской областей, с мая 2014 года призывают не жалеть в Донбассе снарядов и мин, поскольку украинцев там большевики извели еще в начале 30-х, а опустевшие донецкие степи заселили русскими "с Курска и Брянска". Их потомки до сих пор топчут невинную украинскую землю и ненавидят, соответственно, все украинское.

Оказывается, нет. Даже пять лет войны не заставили украинцев уехать с "оккупированных территорий" в "свободные" Харьков или Ровно и там ковать будущую победу над российскими захватчиками.

При том что этнических украинцев в ДНР и ЛНР больше половины всего населения, 90 процентов жителей Донецкой и Луганской областей говорят дома по-русски. И это ставит под большой вопрос не только будущую перспективу украинизации этих территорий (понятно, что перспектива еще более теоретическая, чем даже строительство гиперлупа Киев — Одесса). Но эта цифра снова поднимает проклятый вопрос — о причинах кровавого конфликта на Востоке Украины.

В феврале 2014 года Верховная рада отменила закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального в 13 из 27 регионов Украины. А спустя два месяца в Донбассе раздались первые выстрелы.

Как показали все последующие события, жители Донецка и Луганска довольно точно спрогнозировали, что их ждет дальше. А дальше — вот что. С 2020-го на Украине не останется ни одной русской школы. Официально. Все преподавание — только на державной мове.

С точки зрения тех, для кого русский язык — "клоачный", это не является поводом для войны. А всем прочим, для кого язык является основой не только культурной, но личной идентичности, — это все равно что на одежду желтую звезду нашить.

Это определяет весь смысл пятилетней войны в Донбассе. Люди не захотели, чтобы чужаки обращались с ними как с унтерменшами, которые говорят на варварском наречии и которых надо цивилизовать.

Киевские журналисты и блогеры шестой год ведут войну с Россией, на которую она не явилась. А 75 процентов опрошенных назвали войну в Донбассе внутриукраинским конфликтом, в котором виновата майданная киевская власть. Последнюю обвиняют в войне 92 процента донбассовцев. Как вам такой консенсус?

Будь я украинским журналистом, честное слово, я не знал бы, как это объяснить. Аргумент про невероятное влияние российского телевидения на сознание людей — это, конечно, хорошо и должно вселять оптимизм в сотрудников "Останкино". Но, вообще-то, речь идет о людях, про которых телевизионные сюжеты, собственно, и снимаются. Они живут внутри этой бесконечной телевизионной картинки, которая не меняется вот уже пять лет.

Все остальные цифры проведенного в Донбассе опроса представляют собой форменное издевательство над идеологами войны за незалежность.

Например, 85 процентов населения ДНР и ЛНР уверены в том, что "Крымнаш". В том смысле, что на несколько вычурный вопрос "Действия России в Крыму — это законная защита русскоязычных граждан, отчужденных Украиной?" они отвечают утвердительно.

Никакого мазохизма в этом нет. Расставаться с Крымом жители ДНР/ЛНР не собираются: 56,4 процента ориентированы на Россию и уже приняли или собираются принять российское гражданство.

Понимаете? Российская армия их пять лет обстреливает из крупного калибра, притворяясь ВСУ, а они все равно хотят российские паспорта. Странный народ.

Более того, 64 процента жителей ДНР/ЛНР говорят о том, что видят будущее Донбасса в России. Кто-то в виде вхождения непризнанных республик в состав России как рядовых субъектов Федерации, кто-то говорит об их особом статусе.

Одна цифра в опросе украинских социологов выглядит просто контрольным выстрелом в головы киевских еврооптимистов. Уровень доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому там составляет 1,3 процента.

И это еще неплохо. Потому что в ненависти к четвертому президенту Украины Петру Порошенко признались 98 процентов жителей двух республик.

Теперь давайте поговорим про всесильную российскую пропаганду. Российское ТВ зомбирует миллионы телезрителей и делает их послушными и безвольными исполнителями замыслов Кремля. Этот аргумент является обязательным для украинских медиа, которые пытаются хоть как-нибудь объяснить себе и своей аудитории то, что происходит в Донбассе. Только не убеждает.

Советских людей обрабатывали государственной пропагандой 75 лет, с рождения и до самой смерти. Но в 1989-м все равно все кинулись строить капитализм и слушать бездуховную группу "Мираж".

Пропаганда — это препарат очень короткого действия. Месяц, два, три... Потом эффект падает на порядок. А вот если по тебе пять лет стреляют из минометов и систем залпового огня люди с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины, вырабатывается условный рефлекс. Ты точно знаешь, что стреляют те, кто хочет тебя убить.