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РИА Новости

Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России

08:00 12.11.2019 (обновлено: 11:43 12.11.2019)
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© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Строительство боевых кораблей в США невозможно без поставок комплектующих из России и Китая. Об этом заявил министр военно-морских сил Ричард Спенсер. Он считает, что Вашингтон должен отказаться от иностранных компонентов и полагаться исключительно на собственное производство, но добиться этого непросто. Как получилось, что американцы оказались в зависимости от геостратегических конкурентов, — в материале РИА Новости.

"Сомнительная" цепочка

По словам Спенсера, ситуация вскоре может стать критической и виной тому — "хрупкая" цепочка поставок. Как он сообщил Financial Times, все это выявило исследование, проведенное по заказу Военно-морского флота США. Выяснилось, что при строительстве боевых кораблей многие подрядчики полагаются на единственных поставщиков "определенных высокотехнологичных и высокоточных" компонентов. Это повышает вероятность того, что эти комплектующие закупаются у соперников — в первую очередь российских и китайских компаний.

"Такой подход абсолютно не отвечает национальным интересам в условиях глобального соревнования великих держав", а потому подрядчики "должны понимать, что они делают", подчеркнул Спенсер.

Особенно беспокоит Китай, пытающийся "вооружить капитал" с помощью проекта "Один пояс, один путь". Министр привел в пример итальянскую судостроительную Fincantieri, участвующую и в конкурсе на постройку фрегата для ВМС США, и в китайской стратегической инициативе.
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Спенсер также обвинил КНР в раздаче развивающимся странам "кредитов на их же долги", чтобы таким образом получить рычаги давления на них. Китайцы скупили множество морских портов в странах третьего мира, и если Пекин вдруг решит заблокировать их для американских кораблей, снабжение Военно-морских сил США в Индо-Тихоокеанском регионе будет полностью парализовано.
Руководство Пентагона уверено: главная задача американской военной индустрии сегодня — стать полностью автономной и независимой от поставок комплектующих из России и Китая. То есть необходимо восстановить технологические цепочки и наладить производство в США.
"Если мы не изменим траекторию, которой придерживаемся, не возьмем курс на устойчивое и предсказуемое финансирование областей, где нам бросают вызов — в космосе, киберпространстве, военно-морской сфере, — мы проиграем России и Китаю", — заявил Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов США на форуме по международной безопасности в Галифаксе.

По его словам, в Пентагоне определили 14 технологических областей, в которые инвестируют Россия и Китай, сформировали прогноз на 2025 год и указали, куда следует вкладывать средства США и их союзникам.

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Ни денег, ни идей

Однако реализовать планы будет совсем непросто: крупнейшие инвестиционные банки неохотно идут на сотрудничество с оборонными предприятиями. Американское правительство даже запустило специальную программу привлечения частного капитала в военные проекты. Инвесторам обещают крупные государственные заказы на производство новой техники во всех областях — от обслуживания судов до производства вооружений.
Пока же отрасль ждет денег частных инвесторов, попытки военных чиновников вернуть производство всех комплектующих в страну упираются в бюджетные проблемы: только за время правления Трампа работа госучреждений дважды прерывалась из-за отсутствия финансирования. Шатдаун в январе этого года продлился рекордные 35 дней.
"Едва ли в такой ситуации удастся убедить отечественных поставщиков в том, что их бизнес будет устойчивым, если они станут инвестировать в производство, рассчитывая на заказы Пентагона", — отмечает Financial Times.

Военные чиновники указывают и на другую проблему: для сохранения разрушающегося военного преимущества, нужны не только деньги, но и новые идеи. А американские технологические компании не желают работать с Пентагоном.

Так, руководство Google под давлением своих сотрудников отказалось участвовать в проекте по применению систем искусственного интеллекта (ИИ) для анализа видео, снятых разведывательными беспилотниками. Против использования ИИ для военных целей также выступили гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск, один из создателей Skype Яан Таллинн, президент института "Будущее жизни" (FLI, Future of Life Institute) Макс Тегмарк и еще более трех тысяч специалистов сферы высоких технологий.
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Спортсмены и команды
Россия
Ричард СпенсерВоенно-морские силы СШАДжозеф ДанфордFinancial TimesКитайВашингтон (штат)СШАБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
А чего украшек не пригласят? Они все сплошь гениальные.Космическая держава,спутник первыми запустили,авианосцы строили...И,главное, преданные и недорого возьмут.
12 ноября, 10:21
Татьяна Кузьмина
17240101
Интересно, что за высокотехнологичные компоненты поставляет Россия
12 ноября, 12:39
InGood FitRu
7000112
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