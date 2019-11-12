Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Строительство боевых кораблей в США невозможно без поставок комплектующих из России и Китая. Об этом заявил министр военно-морских сил Ричард Спенсер. Он считает, что Вашингтон должен отказаться от иностранных компонентов и полагаться исключительно на собственное производство, но добиться этого непросто. Как получилось, что американцы оказались в зависимости от геостратегических конкурентов, — в материале РИА Новости.

"Сомнительная" цепочка

По словам Спенсера, ситуация вскоре может стать критической и виной тому — "хрупкая" цепочка поставок. Как он сообщил Financial Times, все это выявило исследование, проведенное по заказу Военно-морского флота США. Выяснилось, что при строительстве боевых кораблей многие подрядчики полагаются на единственных поставщиков "определенных высокотехнологичных и высокоточных" компонентов. Это повышает вероятность того, что эти комплектующие закупаются у соперников — в первую очередь российских и китайских компаний.

"Такой подход абсолютно не отвечает национальным интересам в условиях глобального соревнования великих держав", а потому подрядчики "должны понимать, что они делают", подчеркнул Спенсер.

Особенно беспокоит Китай, пытающийся "вооружить капитал" с помощью проекта "Один пояс, один путь". Министр привел в пример итальянскую судостроительную Fincantieri, участвующую и в конкурсе на постройку фрегата для ВМС США, и в китайской стратегической инициативе.

Спенсер также обвинил КНР в раздаче развивающимся странам "кредитов на их же долги", чтобы таким образом получить рычаги давления на них. Китайцы скупили множество морских портов в странах третьего мира, и если Пекин вдруг решит заблокировать их для американских кораблей, снабжение Военно-морских сил США в Индо-Тихоокеанском регионе будет полностью парализовано.

Руководство Пентагона уверено: главная задача американской военной индустрии сегодня — стать полностью автономной и независимой от поставок комплектующих из России и Китая. То есть необходимо восстановить технологические цепочки и наладить производство в США.

"Если мы не изменим траекторию, которой придерживаемся, не возьмем курс на устойчивое и предсказуемое финансирование областей, где нам бросают вызов — в космосе, киберпространстве, военно-морской сфере, — мы проиграем России и Китаю", — заявил Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов США на форуме по международной безопасности в Галифаксе.

По его словам, в Пентагоне определили 14 технологических областей, в которые инвестируют Россия и Китай, сформировали прогноз на 2025 год и указали, куда следует вкладывать средства США и их союзникам.

Ни денег, ни идей

Однако реализовать планы будет совсем непросто: крупнейшие инвестиционные банки неохотно идут на сотрудничество с оборонными предприятиями. Американское правительство даже запустило специальную программу привлечения частного капитала в военные проекты. Инвесторам обещают крупные государственные заказы на производство новой техники во всех областях — от обслуживания судов до производства вооружений.

Пока же отрасль ждет денег частных инвесторов, попытки военных чиновников вернуть производство всех комплектующих в страну упираются в бюджетные проблемы: только за время правления Трампа работа госучреждений дважды прерывалась из-за отсутствия финансирования. Шатдаун в январе этого года продлился рекордные 35 дней.

"Едва ли в такой ситуации удастся убедить отечественных поставщиков в том, что их бизнес будет устойчивым, если они станут инвестировать в производство, рассчитывая на заказы Пентагона", — отмечает Financial Times.

Военные чиновники указывают и на другую проблему: для сохранения разрушающегося военного преимущества, нужны не только деньги, но и новые идеи. А американские технологические компании не желают работать с Пентагоном.