После Петровского. С чем Зеленский поедет на встречу с мировыми лидерами

Судя по всему, разведение вооруженных подразделений Украины и ДНР возле многострадального села Петровское состоялось. Во всяком случае, оно с большой вероятностью будет признано миссией ОБСЕ, несмотря на сообщения о том, что украинская сторона продолжает нарушать режим тишины вокруг этого участка.

Что это означает? Разведение у Петровского фактически завершает комплекс мер, необходимых для разблокирования встречи в нормандском формате на высшем уровне. Украинские СМИ даже бросились называть даты возможных переговоров — то ли 24, то ли 26 ноября. К данным прогнозам стоит относиться с осторожностью, так как до этого те же массмедиа указывали на различные даты и в августе, и в сентябре. Это подогревалось необдуманными заявлениями всевозможных киевских политиков.

Молодые украинские власти не раз демонстрировали полное непонимание, насколько тщательно готовятся подобные встречи и как четко обговариваются заранее возможные темы и решения. Представители высшего руководства России уже неоднократно поясняли, что проведение "саммита ради саммита" не имеет смысла, что условием должна быть заинтересованность всех сторон в конкретном результате.

Но попытки понять, чего же Киев хочет добиться в рамках долгожданной встречи, пока не имели успеха. На начальном этапе, когда Владимир Зеленский только осматривался в своем президентском кабинете, а его "слуги народа" готовились к досрочным парламентским выборам, звучало немало обнадеживающих идей. В частности, снятие Киевом экономической блокады Донбасса , возобновление выплат пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, обмен пленными по формуле "всех на всех". Однако каждый раз эти идеи вызывали протесты радикалов, после чего лично Зеленский или его окружение дезавуировали все сказанное.

Сухой остаток этого публичного мыслительного процесса — фактический отказ Украины от ряда принципиальных пунктов Минских соглашений. В частности, и Зеленский, и (а это важнее всего) истинный хозяин положения Коломойский уже не раз дали понять, что не собираются выполнять обязательные требования о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции и возвращать в Донбасс всех удерживаемых Киевом участников боевых действий.

Все разговоры о снятии блокады завершились выдвижением Киевом заведомо невыполнимых условий. Мол, пусть в ЛДНР сначала введут обращение украинской гривны и вернут предприятия собственникам. Откуда Донбассу взять гривну, если сам же Киев блокирует ее поступление в регион, никого особо не интересует. Разве что в ДНР начнут печатать украинские деньги, но вряд ли такая перспектива обрадует Украину.

Ходили упорные слухи о том, что Зеленский намерен везти в Париж (предполагаемое место встречи лидеров четырех стран) новый закон об особом статусе мятежного региона. Однако это опроверг глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявивший , что не существует не только законопроекта, но даже "нет и проекта законопроекта", а работа над ним начнется лишь после нормандского саммита.

Но с чем-то же Зеленский все-таки собирается ехать на встречу с руководителями России, Франции и Германии? Что-то же он намерен предложить им, для чего-то же добивается этих переговоров? Возможно, до поездки в США он мог наивно полагать, что завоюет лидеров мировых держав своей харизмой и природным чувством юмора, уговорив их на изменение Минских соглашений в пользу Украины. Но, во-первых, менять их без представителей ДНР и ЛНР все равно не получится. А во-вторых, провал американского визита Зеленского и особенно публикация стенограммы его беседы с президентом США Дональдом Трампом, в которой он отрицательно высказывался в адрес Макрона и Меркель, должны были бы избавить молодого украинского лидера от любых иллюзий по этому поводу.

Еще более наивно звучат предположения украинских политиков и политологов, что Зеленский поедет в Париж, дабы включить в формат нормандско-минских переговоров вопрос Крыма. Озвучивание таких надежд лишний раз подтверждает: Зе-команда совершенно не представляет себе, насколько серьезно и обстоятельно готовятся встречи мировых лидеров. Всем должно быть понятно, что так называемый "крымский вопрос" для России закрыт навсегда и ни при каких обстоятельствах Москва не собирается обсуждать его ни с Украиной, ни с Европой. А там, где начинаются разговоры о необходимости рассмотреть "вопрос возвращения Крыма", сразу же заканчиваются любые форматы.

На что хочется обратить особое внимание, так это на участившиеся в украинской медийной среде дискуссии о необходимости полностью отказаться от Донбасса, обнести его "валом", отрезать от Украины на долгие годы, если не навсегда. Еще недавно за такие высказывания СБУ сразу же возбуждала уголовные дела по обвинению в "сепаратизме". А теперь складывается впечатление, что эти идеи сознательно и планомерно вбрасываются для подготовки общественного мнения к болезненному для многих решению вопроса — к замораживанию военного конфликта путем полного или временного отказа от реинтеграции Донбасса. Дошло даже до заявлений о том, что возвращение региона в состав Украины является "коварным планом Путина", которому надо активно противостоять. Спрашивается: за что же все эти годы гибли украинские военные? Видимо, они яростно сопротивлялись навязыванию им Донбасса.