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РИА Новости

СК задержал двоих мужчин за угрозы в адрес судьи Мосгорсуда

23:57 11.11.2019 (обновлено: 00:00 12.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждены уголовные дела об опубликовании в сети интернет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинении вреда здоровью (часть 2 статьи 280 и часть 1 статьи 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда", - сказала она.
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По ее словам, к преступлению по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" причастен ранее судимый Алексей Вересов, а в действиях Сергея Половца усматриваются действия, попадающие под статью "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".
Уточняется, что мужчины уже задержаны. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
"Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия. Поэтому в ходе расследования всем обстоятельствам и действиям фигурантов будет дана объективная правовая оценка в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства", - добавила Петренко.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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