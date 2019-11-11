СК задержал двоих мужчин за угрозы в адрес судьи Мосгорсуда

"Возбуждены уголовные дела об опубликовании в сети интернет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинении вреда здоровью (часть 2 статьи 280 и часть 1 статьи 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда", - сказала она.

По ее словам, к преступлению по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" причастен ранее судимый Алексей Вересов, а в действиях Сергея Половца усматриваются действия, попадающие под статью "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".

Уточняется, что мужчины уже задержаны. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.