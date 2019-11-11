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РИА Новости

Аргентина отрицает, что укрывает экс-министра внутренних дел Боливии

23:48 11.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПротестующие в Ла-Пасе, Боливия
Протестующие в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Manuel Claure
Протестующие в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Аргентина отрицает, что экс-министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро, ушедший в отставку вместе с президентом страны Эво Моралесом, укрывается на территории посольства страны в Ла-Пасе, говорится в заявлении посольства Аргентины в Боливии.
Ранее издание Clarin и источник РИА Новости в аргентинском МИД сообщили, что бывший министр находится под защитой посольства.
"Аргентинское посольство в Боливии информирует, что Карлос Ромеро не укрывается на территории дипмиссии", - отмечается в сообщении в Facebook.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть переходит к оппозиционной вице-спикеру сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Эво как… или У кого что Боливия
Вчера, 19:45Акценты
Эво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесАргентинаБоливияВ мире
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