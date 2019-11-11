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РИА Новости

В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для "борьбы с русскими"

23:25 11.11.2019
40352
© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине вседозволенностью.
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".
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"Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало", — заявил Шерин в комментарии телеканалу RT.
Также парламентарий отметил, что в настоящий момент в мире нет сообщества, готового повлиять на риторику Соединенных Штатов.
В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В сентябре этого года Госдеп также разрешил продать отправить Украине Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов.
В Москве не раз предупреждали, что поставки вооружений Киеву приведут к обострению ситуации в Донбассе. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отмечал, что поставки вооружения являются контрпродуктивным методом разрешения кризиса.
Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
13 сентября, 15:53Сказано в эфире
"Зеленский – заложник". Эксперт о том, почему Киев закупает JavelinУкраинское Минобороны сообщило о планах купить у США противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
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Майк Помпеотелеканал RTАлександр ШеринJavelin (ПТРК)Государственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
в очередной раз убеждаюсь, что помпео полный неадекват. Наверное хозяйство маленькое не дает покоя..другого объяснения не вижу. Дональд, дай ты хоть ему, хозяйство то побольше, ты можешь.
12 ноября, 00:49
Александр Сергеевич
2681002
Да чего здесь обсуждать? Маски сорваны. Амеры впрямую заявили, что русские им враги и их нужно убивать ... руками соседей (например, свидомых украинцев. Кстати говоря, а где эта Украина находится сам-то Помпео знает? ).
12 ноября, 04:53
Владимир Фролов
1900003
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