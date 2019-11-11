В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для "борьбы с русскими"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине вседозволенностью.
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".
"Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало", — заявил Шерин в комментарии телеканалу RT.
Также парламентарий отметил, что в настоящий момент в мире нет сообщества, готового повлиять на риторику Соединенных Штатов.
В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В сентябре этого года Госдеп также разрешил продать отправить Украине Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов.
В Москве не раз предупреждали, что поставки вооружений Киеву приведут к обострению ситуации в Донбассе. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отмечал, что поставки вооружения являются контрпродуктивным методом разрешения кризиса.
13 сентября, 15:53Сказано в эфире"Зеленский – заложник". Эксперт о том, почему Киев закупает JavelinУкраинское Минобороны сообщило о планах купить у США противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.