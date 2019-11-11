В центре Москвы четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в центре Москвы, четыре человека госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении Лесного переулка и Бутырского вала, 7 столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пострадали три человека, все – пассажиры автобуса. Их госпитализировали", - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
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Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что в ДТП пострадали четыре человека – три пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля. Собеседник агентства добавил, что движение транспорта не затруднено.