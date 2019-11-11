В центре Москвы четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

"На пересечении Лесного переулка и Бутырского вала, 7 столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пострадали три человека, все – пассажиры автобуса. Их госпитализировали", - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.