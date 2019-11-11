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РИА Новости

Госдеп призвал отстранить причастных к нарушениям от выборов в Боливии

23:17 11.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДемонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Причастные к нарушениям на выборах в Боливии не должны участвовать в новых, заявил представитель госдепартамента США.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В стране начались массовые протесты. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Люди, непосредственно причастные к попыткам исказить результаты выборов, не должны участвовать в предстоящих выборах. Это не касается какой-либо политической партии", - заявил чиновник журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли устранять правящую партию Боливии от следующих выборов с учетом обвинений в ее адрес в манипуляциях.
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