Госдеп призвал отстранить причастных к нарушениям от выборов в Боливии

"Люди, непосредственно причастные к попыткам исказить результаты выборов, не должны участвовать в предстоящих выборах. Это не касается какой-либо политической партии", - заявил чиновник журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли устранять правящую партию Боливии от следующих выборов с учетом обвинений в ее адрес в манипуляциях.