ОАГ обсудит ситуацию в Боливии на срочной встрече в Вашингтоне

Эво как… или У кого что Боливия И ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.