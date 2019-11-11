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РИА Новости

ОАГ обсудит ситуацию в Боливии на срочной встрече в Вашингтоне

22:54 11.11.2019 (обновлено: 23:02 11.11.2019)
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© REUTERS / Luisa GonzalezПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Протесты в Боливии . Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) заявил, что проведет во вторник внеочередную сессию для оценки ситуации в Боливии после отставки президента Эво Моралеса.
"Постоянный совет ОАГ проведет внеочередную сессию завтра, во вторник, 12 ноября... в штаб-квартире организации в Вашингтоне, чтобы рассмотреть ситуацию в Боливии", - говорится в документе, опубликованном в понедельник в Twitter.
Журналист Анатолий Вассерман
Вчера, 20:58Сказано в эфире
Вассерман: в Боливии сейчас будет хлеще, чем на Украине В Боливии сторонники оппозиции разгромили дом экс-президента Эво Моралеса. Публицист Анатолий Вассерман в эфире радио Sputnik провел параллель между событиями в латиноамериканской стране и переворотом 2014 года на Украине.
По сообщению организации, соответствующие запросы направили представители Бразилии, Канады, Колумбии, США, Гватемалы, Перу, Доминиканы и Венесуэлы.
Доклад ОАГ о нарушениях в ходе выборов президента Боливии, где в первом туре с минимальным перевесом победил действующий президент Эво Моралес, вызвал новую волну протестов в Боливии. Вооруженные силы страны потребовали отставки президента, а сам Эво Моралес подал соответствующее прошение в парламент страны. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. Ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных и имущество. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
Эво как… или У кого что Боливия
Вчера, 19:45Акценты
Эво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.
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Смена власти в БоливииОрганизация американских государствЭво МоралесБоливияВ мире
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