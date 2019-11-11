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РИА Новости

В Боливии армия заявила, что гарантирует ключевые государственные функции

22:51 11.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureОбстановка в Ла-Пасе, Боливия
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Manuel Claure
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Командование армии Боливии опубликовало в понедельник заявление, в котором сообщило об активации на территории страны плана действий по поддержанию ключевых государственных функций.
"Начиная с настоящего момента, на всей территории страны наши армейские подразделения приступили к исполнению плана "Себастьян Пагадор", который имеет целью сохранение ключевых функций государства для обеспечения его работы, мира и стабильности в стране", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Bolivia TV.
Журналист Анатолий Вассерман
Вчера, 20:58Сказано в эфире
Вассерман: в Боливии сейчас будет хлеще, чем на Украине В Боливии сторонники оппозиции разгромили дом экс-президента Эво Моралеса. Публицист Анатолий Вассерман в эфире радио Sputnik провел параллель между событиями в латиноамериканской стране и переворотом 2014 года на Украине.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
Эво как… или У кого что Боливия
Вчера, 19:45Акценты
Эво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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