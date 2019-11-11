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РИА Новости

Боливийский сенат намерен провести президентские выборы до 22 января

22:42 11.11.2019
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© REUTERS / Luisa GonzalezПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Протесты в Боливии
ЛА-ПАС, 11 ноя - РИА Новости. Второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, которой должно перейти руководство страной после отставки президента Эво Моралеса, рассчитывает на проведение новых выборов президента до 22 января, следует из ее заявления журналистам.
Сегодня она прибыла в парламент страны, который должен одобрить передачу ей временных полномочий президента страны.
"У нас есть календарь выборов, население просит, чтобы 22 января у нас был избранный президент. Мы приложим все усилия, чтобы этого добиться", - сказала она.
В этот день должен был вступить в должность президент, избранный в октябре этого года.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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