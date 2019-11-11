Боливийский сенат намерен провести президентские выборы до 22 января

"У нас есть календарь выборов, население просит, чтобы 22 января у нас был избранный президент. Мы приложим все усилия, чтобы этого добиться", - сказала она.

В этот день должен был вступить в должность президент, избранный в октябре этого года.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.