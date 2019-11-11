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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Трамп назвал отставку Моралеса важным сигналом для Никарагуа и Венесуэлы

22:35 11.11.2019 (обновлено: 23:03 11.11.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник поприветствовал отставку президента Боливии Эво Моралеса, заявив, что это важный сигнал для "нелегитимных" властей Никарагуа и Венесуэлы.
"Вчерашняя отставка президента Боливии Эво Моралеса стала поворотным моментом для демократии в Западном полушарии", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.
Эво как… или У кого что Боливия
Вчера, 19:45Акценты
Эво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.
"Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу в части его стремления к свободе, а боливийским военным - за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии", - добавляется в сообщении.
"Эти события - важный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда победят. Сейчас мы на шаг ближе к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию", - заключил американский лидер.
Ранее стало известно, что второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, которой должно перейти руководство страной после отставки президента Эво Моралеса, рассчитывает на проведение новых выборов президента страны до 22 января.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 16:36Радио Sputnik
В Боливии протестующие разгромили дом Эво Моралеса. Видео
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНикарагуаВенесуэлаСмена власти в БоливииДональд ТрампЭво МоралесБоливияВ мире
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