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РИА Новости

"Нафтогаз" призвал "Газпром" "показать свою Суджу"

22:32 11.11.2019 (обновлено: 23:33 11.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
По его словам, сначала российская корпорация предложила допустить инспекторов на станцию с 11 по 15 ноября, но потом перенесла проверку без указания конкретных дат.
"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook.
Коболев отметил, что неготовность "Газпрома" допустить украинских экспертов выглядит "очень подозрительно". Глава "Нафтогаза" допустил, что это якобы позволяет в будущем обвинить Киев в воровстве газа, который идет транзитом через Украину в ЕС. Топ-менеджер также сообщил, что через эту станцию идет около 70 процентов российского газа в европейские страны.
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6 ноября, 23:58РИА Новости
"Газпром" объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Трехсторонние консультации Москвы, Киева и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце года.
На прошлой неделе в "Газпроме" заявили, что новое соглашение с "Нафтогазом" возможно только при условии взаимного отказа от претензий. В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф "Газпрома" на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа. Также для заключения контракта Киев должен восстановить имущественные права "Газпрома" в стране.
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Андрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромРоссияКиевУкраина
Популярные комментарии
Отвечал Газпром в ответ: Очень хитро... спору нет... Но, садитесь на коней... Через 5 арбитражей... Мы допустим Вас... Возможно... Если будете скромней!
11 ноября, 23:58
ssuper.wizard
94240004
Украинцы реально нарываются. Кончится это плохо для них. Цепляются за всё.
12 ноября, 00:05
Сергей Запольский
7031206
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