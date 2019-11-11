"Нафтогаз" призвал "Газпром" "показать свою Суджу"

По его словам, сначала российская корпорация предложила допустить инспекторов на станцию с 11 по 15 ноября, но потом перенесла проверку без указания конкретных дат.

"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook

Коболев отметил, что неготовность "Газпрома" допустить украинских экспертов выглядит "очень подозрительно". Глава "Нафтогаза" допустил, что это якобы позволяет в будущем обвинить Киев в воровстве газа, который идет транзитом через Украину в ЕС. Топ-менеджер также сообщил, что через эту станцию идет около 70 процентов российского газа в европейские страны.

Трехсторонние консультации Москвы, Киева и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце года.