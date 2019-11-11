"Нафтогаз" призвал "Газпром" "показать свою Суджу"

КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
По его словам, сначала российская корпорация предложила допустить инспекторов на станцию с 11 по 15 ноября, но потом перенесла проверку без указания конкретных дат.
"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook.
Коболев отметил, что неготовность "Газпрома" допустить украинских экспертов выглядит "очень подозрительно". Глава "Нафтогаза" допустил, что это якобы позволяет в будущем обвинить Киев в воровстве газа, который идет транзитом через Украину в ЕС. Топ-менеджер также сообщил, что через эту станцию идет около 70 процентов российского газа в европейские страны.
Трехсторонние консультации Москвы, Киева и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце года.
На прошлой неделе в "Газпроме" заявили, что новое соглашение с "Нафтогазом" возможно только при условии взаимного отказа от претензий. В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф "Газпрома" на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа. Также для заключения контракта Киев должен восстановить имущественные права "Газпрома" в стране.