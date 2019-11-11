Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

"Одиннадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек-Таврат-Гир-Батли в провинции Эль-Хасака. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани-Марвах, Айн-Иса-Джиср-Шаннина в провинции Эль-Хасака и Аджами-Авшария, Аджами-Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.