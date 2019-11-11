Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Одиннадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек-Таврат-Гир-Батли в провинции Эль-Хасака. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани-Марвах, Айн-Иса-Джиср-Шаннина в провинции Эль-Хасака и Аджами-Авшария, Аджами-Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.