ЕС готов предоставить Судану финансовую помощь

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС заявили на встрече с премьером Главы МИД стран ЕС заявили на встрече с премьером Судана в понедельник о готовности предоставить стране финансовую помощь и поддержать переходный политический процесс, сообщил РИА Новости чиновник в структурах ЕС, подводя итог консультаций.

Премьер Абдалла Хамдук был приглашен на рабочий обед с участием министров иностранных дел стран ЕС, но пресс-конференция по его итогам не проводилась.

"В ходе обмена мнениями с премьер-министром Судана главы МИД подтвердили приверженность ЕС оказанию поддержки гражданскому переходному правительству, а также готовность ЕС предоставить финансовую помощь для реализации переходного процесса, в том числе для поддержки экономических реформ", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу подвести итог встрече.

Единственной конкретной договоренностью, которую в понедельник обнародовали для СМИ, стало решение ЕК предоставить 55 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи Судану.

По оценкам ЕС, по меньшей мере 8 миллионов человек в стране нуждаются в гуманитарной помощи, а 6,3 миллиона испытывают недостаток в продовольствии. Каждый шестой ребенок в стране страдает от острого недоедания. Средства будут распределяться через гуманитарные организации.