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РИА Новости

ЕС готов предоставить Судану финансовую помощь

22:20 11.11.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС заявили на встрече с премьером Судана в понедельник о готовности предоставить стране финансовую помощь и поддержать переходный политический процесс, сообщил РИА Новости чиновник в структурах ЕС, подводя итог консультаций.
Премьер Абдалла Хамдук был приглашен на рабочий обед с участием министров иностранных дел стран ЕС, но пресс-конференция по его итогам не проводилась.
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"В ходе обмена мнениями с премьер-министром Судана главы МИД подтвердили приверженность ЕС оказанию поддержки гражданскому переходному правительству, а также готовность ЕС предоставить финансовую помощь для реализации переходного процесса, в том числе для поддержки экономических реформ", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу подвести итог встрече.
Единственной конкретной договоренностью, которую в понедельник обнародовали для СМИ, стало решение ЕК предоставить 55 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи Судану.
По оценкам ЕС, по меньшей мере 8 миллионов человек в стране нуждаются в гуманитарной помощи, а 6,3 миллиона испытывают недостаток в продовольствии. Каждый шестой ребенок в стране страдает от острого недоедания. Средства будут распределяться через гуманитарные организации.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
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Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.
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Абдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдукОмар аль-БаширЕврокомиссияЕвросоюзСуданВ мире
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