Кузнецова отметила бездействие опеки в ситуации с истязанием детей в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо разобраться в работе органов опеки, долгое время игнорировавших ситуацию в семье, в которой арестовали женщину по подозрению в истязании троих подопечных детей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Необходимо разобраться в работе органов опеки, долгое время игнорировавших ситуацию в семье, в которой арестовали женщину по подозрению в истязании троих подопечных детей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

Об истязании трёх детей в приемной семье следователям ранее стало известно из СМИ. При проверке этих данных было установлено, что находящиеся под опекой у 61-летней женщины дети не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 117 УК РФ.

Женщина попыталась скрыться от органов следствия вместе с опекаемыми малолетними детьми, в связи с чем была объявлена в розыск. Их местонахождение было установлено во время съёмки одной из телепередач, куда женщину пригласили в качестве гостя. Подозреваемая была задержана в съемочном павильоне и доставлена к следователю. В конце октября суд по просьбе следствия отправил женщину в СИЗО.

"В ближайшее время не только следственные органы и уполномоченные органы разберутся в том, что стало причиной такого поведения, но ещё и в работе органов опеки, которые столько времени не обращали на это внимания", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что данная история находится в работе ее аппарата уже давно, сразу после обращения от старшей приемной дочери.

"Приёмная дочка пожаловалась. Ситуация началась со старшей приёмной дочери, мы сразу стали этим заниматься. Была создана специальная комиссия. Мы связались с органами опеки и попечительства. Сейчас дети все изъяты",- заключила уполномоченный.