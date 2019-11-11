Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T22:15Z
https://ria.ru/20191111/1560826266.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/90/1552739080_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_789cd13b17b0850d8158dbd3fa8fc764.jpg
РИА Новости

Кузнецова отметила бездействие опеки в ситуации с истязанием детей в Москве

22:11 11.11.2019 (обновлено: 22:15 11.11.2019)
1005
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо разобраться в работе органов опеки, долгое время игнорировавших ситуацию в семье, в которой арестовали женщину по подозрению в истязании троих подопечных детей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Об истязании трёх детей в приемной семье следователям ранее стало известно из СМИ. При проверке этих данных было установлено, что находящиеся под опекой у 61-летней женщины дети не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 117 УК РФ.
Мужчина бьет ребенка
13 сентября, 22:56РИА Новости
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
Женщина попыталась скрыться от органов следствия вместе с опекаемыми малолетними детьми, в связи с чем была объявлена в розыск. Их местонахождение было установлено во время съёмки одной из телепередач, куда женщину пригласили в качестве гостя. Подозреваемая была задержана в съемочном павильоне и доставлена к следователю. В конце октября суд по просьбе следствия отправил женщину в СИЗО.
"В ближайшее время не только следственные органы и уполномоченные органы разберутся в том, что стало причиной такого поведения, но ещё и в работе органов опеки, которые столько времени не обращали на это внимания", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен подчеркнула, что данная история находится в работе ее аппарата уже давно, сразу после обращения от старшей приемной дочери.
"Приёмная дочка пожаловалась. Ситуация началась со старшей приёмной дочери, мы сразу стали этим заниматься. Была создана специальная комиссия. Мы связались с органами опеки и попечительства. Сейчас дети все изъяты",- заключила уполномоченный.
Омбудсмен подчеркнула, что для приемной матери "назад дороги нет", добавив, что в настоящий момент самое важное, чтобы дети получили нужную психологическую поддержку, а также были переданы в любящую семью.
Капельница в детской больнице
20 октября, 12:06РИА Новости
Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней
222162
Обсудить 3
Анна КузнецоваМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет инцидент с отцепившимися вагонами поезда Москва - Белгород
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика после падения из окна в Москве
Джеймс Ле Мезюрье
В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В Совфеде прокомментировали слова Помпео об оружии для "борьбы с русскими"
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Так в представлении художника выглядел жук Angimordella burmitina, опыляющий цветы из группы эвдикотов
Палеонтологи нашли самых древних насекомых, опылявших растения
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова объяснила нежелание детей рассказывать о кибербуллинге
Евроценты
Мэр итальянского города заплатит штраф 168 килограммами монет
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новомичуринске полиция провела беседу с детьми, обижавшими пенсионерку
Статуя Фемиды и юридическая литература
В Совфеде придумали, как "поделить" ребенка при разводе
Заключен под стражу доцент Соколов: кадры СК
СК показал кадры из квартиры Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал отставку Моралеса важным сигналом для Никарагуа и Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
05:05Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
05:03Моралес находится на борту самолета правительства Мексики
04:48Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику
Лента новостейМолния