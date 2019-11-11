Президент Сальвадора предупредил граждан об опасности цунами

МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Тревога и эвакуация объявлены в Сальвадоре в связи с возможностью возникновения цунами, президент страны Найиб Букеле призвал граждан на побережье искать спасения на возвышенностях.
"Всему населению прибрежных зон необходимо перебраться на возвышенности. Министерство обороны США обнаружило возможное цунами", - написал президент в Twitter
2 августа, 18:34Сказано в эфиреМощное землетрясение в Индонезии, объявлена угроза цунамиУ берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение, есть угроза цунами. Как сообщил радио Sputnik представитель посольства РФ, никто из российских туристов "по горячей линии" пока не обращался. О ситуации в регионе рассказал сейсмолог Алексей Завьялов.
Ранее посольство США в Сальвадоре сообщило, что самолет минобороны зафиксировал возможное цунами в 600 километрах от побережья Сальвадора и Никарагуа, и призвало персонал покинуть опасные районы.