Президент Сальвадора предупредил граждан об опасности цунами

Мощное землетрясение в Индонезии, объявлена угроза цунами У берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение, есть угроза цунами. Как сообщил радио Sputnik представитель посольства РФ, никто из российских туристов "по горячей линии" пока не обращался. О ситуации в регионе рассказал сейсмолог Алексей Завьялов.