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РИА Новости

Президент Сальвадора предупредил граждан об опасности цунами

22:09 11.11.2019 (обновлено: 22:10 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФавелы неподалеку от стадиона "Фонте Нова" в Сальвадоре
Фавелы неподалеку от стадиона Фонте Нова в Сальвадоре
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фавелы неподалеку от стадиона "Фонте Нова" в Сальвадоре. Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Тревога и эвакуация объявлены в Сальвадоре в связи с возможностью возникновения цунами, президент страны Найиб Букеле призвал граждан на побережье искать спасения на возвышенностях.
"Всему населению прибрежных зон необходимо перебраться на возвышенности. Министерство обороны США обнаружило возможное цунами", - написал президент в Twitter
Землетрясение в Индонезии
2 августа, 18:34Сказано в эфире
Мощное землетрясение в Индонезии, объявлена угроза цунамиУ берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение, есть угроза цунами. Как сообщил радио Sputnik представитель посольства РФ, никто из российских туристов "по горячей линии" пока не обращался. О ситуации в регионе рассказал сейсмолог Алексей Завьялов.
Ранее посольство США в Сальвадоре сообщило, что самолет минобороны зафиксировал возможное цунами в 600 километрах от побережья Сальвадора и Никарагуа, и призвало персонал покинуть опасные районы.
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Найиб БукелеМинистерство обороны СШАСальвадорВ мире
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