Германия, Франция и Британия призвали Иран вернуться к соблюдению СВПД

ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании чрезвычайно обеспокоены последними заявлениями Ирана по обогащению урана, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании, а также высокий представитель ЕС чрезвычайно обеспокоены последними заявлениями Ирана, касающимися возобновления активности по обогащению урана на объекте Фордо, что подтвердило в своем докладе от 11 ноября МАГАТЭ", - написано в заявлении.
Там отмечается, что "действия Ирана идут вразрез с четкими положениями СВПД по Фордо и несут потенциально опасные последствия в части распространения".
"Они являются свидетельством прискорбного ускорения отказа Ирана от своих обязательств в рамках СВПД. Мы настоятельно призываем Иран отказаться от всех мер, противоречащих СВПД, включая превышение максимально допустимого запаса низкообогащенного урана и превышение допустимого уровня обогащения, а также несоблюдение предусмотренных СВПД ограничений по ядерным исследованиям и разработкам", - подчеркивают высокопоставленные дипломаты.
Главы МИД подчеркивают "важность полной и всесторонней реализации СВПД всеми сторонами" и выражают "решимость продолжать все усилия для сохранения соглашения, которое служит интересам всех".
"Иран должен незамедлительно вернуться к полному соблюдению взятых на себя в рамках СВПД обязательств. Также мы призываем Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ в рамках СВПД и в соответствии со всеми своими обязательствами", - отмечается в коммюнике.