Германия, Франция и Британия призвали Иран вернуться к соблюдению СВПД

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании чрезвычайно обеспокоены последними заявлениями Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании чрезвычайно обеспокоены последними заявлениями Ирана по обогащению урана, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании, а также высокий представитель ЕС чрезвычайно обеспокоены последними заявлениями Ирана, касающимися возобновления активности по обогащению урана на объекте Фордо, что подтвердило в своем докладе от 11 ноября МАГАТЭ ", - написано в заявлении.

Там отмечается, что "действия Ирана идут вразрез с четкими положениями СВПД по Фордо и несут потенциально опасные последствия в части распространения".

"Они являются свидетельством прискорбного ускорения отказа Ирана от своих обязательств в рамках СВПД. Мы настоятельно призываем Иран отказаться от всех мер, противоречащих СВПД, включая превышение максимально допустимого запаса низкообогащенного урана и превышение допустимого уровня обогащения, а также несоблюдение предусмотренных СВПД ограничений по ядерным исследованиям и разработкам", - подчеркивают высокопоставленные дипломаты.

Главы МИД подчеркивают "важность полной и всесторонней реализации СВПД всеми сторонами" и выражают "решимость продолжать все усилия для сохранения соглашения, которое служит интересам всех".