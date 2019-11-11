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РИА Новости

СК проверяет инцидент с отцепившимися вагонами поезда Москва - Белгород

22:01 11.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. СК начал проверку по факту расцепки во время движения вагонов пассажирского поезда Москва - Белгород, сообщает в понедельник Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видео, снятое пассажиром фирменного поезда Москва-Белгород вечером в воскресенье. На видео мужчина показывает отцепившиеся вагоны и людей, которые по темноте по рельсам идут к составу, который после отцепления успел уйти вперед, но остановился и ожидал пассажиров. По словам мужчины, поезд "разорвался" на ходу в 20 минутах езды от Белгорода.
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Согласно данным ЮВЖД, поезд №743 Москва - Белгород был вынужденно остановлен по техническим причинам на перегоне Беленихино - Сажное и в 00.26 мск понедельника отправился по назначению. Задержка поезда по прибытию в Белгород составила 1 час 57 минут.
"Организована доследственная проверка по факту расцепки вагонов пассажирского поезда сообщением "Москва - Белгород". По предварительным данным, 10 ноября 2019 года примерно в 22 часа 42 минуты на перегоне станций "Беленихино - Сажное" произошла остановка пассажирского поезда сообщением "Москва - Белгород" в связи с расцепкой четвертого и пятого вагонов по технической причине", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате происшествия никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.
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