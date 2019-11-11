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РИА Новости
Война в Сирии

Число жертв теракта в сирийском Камышли возросло до семи человек

21:45 11.11.2019
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© РИА НовостиСкорая помощь в Сирии
Скорая помощь в Сирии
© РИА Новости
Скорая помощь в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Число жертв тройного теракта в сирийском городе Камышли на севере страны недалеко от границы с Турцией достигло семи, ранены 70 человек, сообщает в понедельник госагентство SANA.
Ранее гостелевидение Сирии сообщило о взрывах трех заминированных автомобилей в центре Камышли, сообщалось о трех погибших и восьми раненых.
"Число жертв трех взрывов в Камышли возросло до семи, ранения различной степени тяжести получили 70 человек", - сообщает агентство.
По его данным, в результате теракта нанесен значительный материальный ущерб близлежащим зданиям, сгорели несколько автомобилей.
Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за данные теракты.
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