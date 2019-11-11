Число жертв теракта в сирийском Камышли возросло до семи человек

"Число жертв трех взрывов в Камышли возросло до семи, ранения различной степени тяжести получили 70 человек", - сообщает агентство.

По его данным, в результате теракта нанесен значительный материальный ущерб близлежащим зданиям, сгорели несколько автомобилей.

Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за данные теракты.