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РИА Новости

Лавров прибыл с рабочим визитом в Париж

21:34 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 ноября - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с рабочим визитом во Францию, передаёт корреспондент РИА Новости.
Программа пребывания в Париже начинается со встречи министра в резиденции посла РФ с представителями французской общественности, в том числе оппозиционной.
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Рабочий визит Лаврова во Францию продлится до 12 ноября. Во вторник глава МИД РФ примет участие во втором парижском Форуме мира и ознакомится с представленными там российскими проектами. На полях форума Лавров встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
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Сергей ЛавровМИД РФФранцияРоссияПарижВ мире
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