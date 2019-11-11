Лавров прибыл с рабочим визитом в Париж

ПАРИЖ, 11 ноября - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с рабочим визитом во Францию, передаёт корреспондент РИА Новости.
Программа пребывания в Париже начинается со встречи министра в резиденции посла РФ с представителями французской общественности, в том числе оппозиционной.
Рабочий визит Лаврова во Францию продлится до 12 ноября. Во вторник глава МИД РФ примет участие во втором парижском Форуме мира и ознакомится с представленными там российскими проектами. На полях форума Лавров встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.