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РИА Новости

Мэр итальянского города заплатит штраф 168 килограммами монет

21:30 11.11.2019
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© Flickr / Nico KaiserЕвроценты
Евроценты
© Flickr / Nico Kaiser
Евроценты. Архивное фото
РИМ, 11 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Мэр итальянского города Маленьо в знак протеста решил выплатить штраф государству шестью мешками монет номиналом в один евроцент, сообщает в Facebook мэрия города в провинции Брешиа.
В общей сложности Паоло Эрба собрал 168 килограммов монет, которые составляют сумму в 1100 евро. Ранее государство обязало мэрию Маленьо вернуть эти средства, собранные за счет отчислений на благотворительность в налоговых декларациях местных жителей, из-за за 20-дневной просрочки в сдаче финансовой отчетности.
Как отмечается в сообщении городских властей, эти деньги должны были пойти на помощь местным семьям инвалидов.
В открытом письме премьер-министру и главе МВД мэрия Маленьо обращается "с криком боли" из одного из малых "городков, которые больше не могут".
"Я бы хотел, что за долгом приехал какой-нибудь государственный функционер, потому что я бы хотел воспользоваться возможностью и показать, как работают и выживают в городе на самой окраине империи", - написал Эрба, сопроводив пост своей фотографией с мешками денег.
Монеты на линии упаковки.
14 июля 2018, 08:00РИА Новости
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