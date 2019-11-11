В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы, заявили в российском МИД

Ранее Ле Мезюрье нашли мертвым в саду его дома в Стамбуле. Следствие считает, что он упал с балкона на четвертом этаже. Как рассказала его жена, которая находилась в этот момент в квартире, мужчина находился под действием снотворного.

Independent опубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России". Поводом для обвинений послужили заявления официального представителя МИД Марии Захаровой от 8 ноября, "разоблачающие деятельность британского разведчика". Кроме того, издание обратило внимание на сообщения на сайте МИД, в которых говорится о "вкладе Ле Мезюрье в беспринципные злодеяния "Белых касок". После этого его персона оказалась в центре внимания британских СМИ. Так, газетаопубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России". Поводом для обвинений послужили заявления официального представителя МИД Марии Захаровой от 8 ноября, "разоблачающие деятельность британского разведчика". Кроме того, издание обратило внимание на сообщения на сайте МИД, в которых говорится о "вкладе Ле Мезюрье в беспринципные злодеяния "Белых касок".

"Если следовать логике британских медиа, то убийство Ле Мезюрье должно было произойти еще в апреле 2017 года — именно тогда был дан первый официальный комментарий МИД о его ведомственной принадлежности и причастности к "Белым каскам", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что второй "упущенный шанс" для британских СМИ — заявление замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова от 16 марта 2019 года.

В МИД отметили, что британские СМИ на волне горячих новостей вбрасывают эмоциональные обвинения, а после выяснения непричастности России тут же переключаются на другие сюжеты.