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РИА Новости

В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"

22:05 11.11.2019 (обновлено: 23:45 11.11.2019)
30047
© AP PhotoДжеймс Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье
© AP Photo
Джеймс Ле Мезюрье. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы, заявили в российском МИД.
Ранее Ле Мезюрье нашли мертвым в саду его дома в Стамбуле. Следствие считает, что он упал с балкона на четвертом этаже. Как рассказала его жена, которая находилась в этот момент в квартире, мужчина находился под действием снотворного.
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После этого его персона оказалась в центре внимания британских СМИ. Так, газета Independent опубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России". Поводом для обвинений послужили заявления официального представителя МИД Марии Захаровой от 8 ноября, "разоблачающие деятельность британского разведчика". Кроме того, издание обратило внимание на сообщения на сайте МИД, в которых говорится о "вкладе Ле Мезюрье в беспринципные злодеяния "Белых касок".
"Если следовать логике британских медиа, то убийство Ле Мезюрье должно было произойти еще в апреле 2017 года — именно тогда был дан первый официальный комментарий МИД о его ведомственной принадлежности и причастности к "Белым каскам", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что второй "упущенный шанс" для британских СМИ — заявление замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова от 16 марта 2019 года.
В МИД отметили, что британские СМИ на волне горячих новостей вбрасывают эмоциональные обвинения, а после выяснения непричастности России тут же переключаются на другие сюжеты.
В ведомстве напомнили, что аналогичный сценарий использовался западными СМИ при освещении инцидента со смертью Литвиненко, Березовского, Скрипаля.
Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год
Вчера, 15:55Сказано в эфире
Почему погиб основатель "Белых касок"? Версия экспертаОдин из создателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым в Стамбуле, сообщили СМИ. Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
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Белые каскиДжеймс Ле МезюрьеМария ЗахароваМИД РФСтамбулРоссияВ мире
Популярные комментарии
Джеймс по фамилии не Бонд спросонья вышел на балкон. И сиганул случайно вниз, без белой каски, там - карниз. И руки-ноги поломав, успел понять, как был неправ: без каски прыгать - моветон, кой чёрт пошёл я на балкон?!
11 ноября, 22:12
Von Stirliz
79431052115
я по тексту не понял - Маша его лично завалила из наградного нагана?
11 ноября, 21:26
Роман Дмитриев
27900002
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