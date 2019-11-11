В Петербурге при прорыве паропровода на "Балтике" женщина получила ожоги

СК проверит факт гибели калининградца, получившего ожоги от батареи в ОМВД

СК проверит факт гибели калининградца, получившего ожоги от батареи в ОМВД

Согласно сообщению "ТЭК СПб", предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь и содействие, и обе женщины получат причитающиеся компенсации в установленном законом порядке. Имущество и здоровье третьих лиц застраховано компанией СОГАЗ, информирует "ТЭК СПб".