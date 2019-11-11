В Петербурге при прорыве паропровода на "Балтике" женщина получила ожоги

С-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при прорыве паропровода на пивоваренной компании "Балтика" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, получила ожоги средней степени тяжести, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Как сообщало городское управление МЧС РФ, во второй половине дня в понедельник в промзоне "Парнас" в 6-м Верхнем переулке произошел прорыв паропровода, находящегося в ведении ГУП "ТЭК Санкт-Петербург". По данным спасательного ведомства, авария не повлияла на жизнеобеспечение населения. При прорыве пострадали два человека, один из которых был госпитализирован. Представитель пивоваренной компании сообщал РИА Новости, что пострадавшие получили раны от осколков выбитых стекол, угрозы их жизни нет.
"Одна пострадавшая с ожогами средней степени тяжести доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - написала Митянина в своем Twitter.
Согласно сообщению "ТЭК СПб", предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь и содействие, и обе женщины получат причитающиеся компенсации в установленном законом порядке. Имущество и здоровье третьих лиц застраховано компанией СОГАЗ, информирует "ТЭК СПб".