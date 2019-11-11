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РИА Новости
Калужская область

Путин поддержал идею калужан праздновать окончание Стояния на реке Угре

20:57 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЛУГА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу калужан о признании дня победного окончания Стояния на реке Угре памятной датой России, губернатор убежден, что скоро дату 11 ноября будет праздновать вся страна.
В понедельник в концертном зале областной филармонии состоялись торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные победному окончанию Стояния на реке Угре 1480 года. В программе праздничного концерта в исполнении солиста Калужской филармонии Фёдора Тарасова и оркестра русских народных инструментов прозвучал "Марш победе на Угре" на слова калужанина Михаила Сеничихина и музыку игумена Варнавы (Столбикова).
В своем выступлении губернатор Анатолий Артамонов, говоря о значимости Великого стояния на Угре, процитировал Николая Карамзина, который в своем труде "История государства Российского" так оценил значение этого события: "Это есть великая эпоха, торжественное восстановление нашей государственной независимости, соединенное с конечным падением Большой или Золотой Орды".
"Уместно будет сказать, что великий князь Иван III воевал не с татарами, как иногда об этом говорят люди, поверхностно знакомые с историей зарождения и становления Российского государства, а с многонациональной империей Большой Орды, которая в то время представляла угрозу для крымских, казанских ногайских татар и других народов. Уже давно не используют название татаро-монгольское иго, так как оно исторически некорректно", - подчеркнул глава региона.
Он рассказал, что как потомки защитников угорских берегов калужане делают все, чтобы увековечить судьбоносное событие. В частности, в 2017 году было принято решение сделать 11 ноября региональным праздником. На международной конференции в 2017 году была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России. В ее поддержку было собрано более 100 тысяч подписей, подчеркнул Артамонов.
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"И нас поддержали практически все регионы, в вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны… И главное, нас поддержал в нашей инициативе президент нашей страны Владимир Владимирович Путин", - заявил губернатор.
Он выразил уверенность в том, что в скором времени вся страна будет ежегодно торжественно отмечать этот день. "Президент Владимир Владимирович Путин главным ресурсом мощи России и ее будущего называет именно историческую память. Чтобы этот ресурс не иссякал, мы должны его бережно хранить, передавать из поколения в поколение, словом и делом ценить достижения наших предков", - резюмировал глава региона.
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Калужская областьИван IIIВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияОбщество
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