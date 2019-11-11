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РИА Новости

В Госдуме предложили создать реестр кибербуллеров

20:46 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для борьбы с кибербуллингом надо ввести единую открытую базу данных людей, уличённых в травле, такое моральное давление будет более действенно, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила РИА Новости, что для борьбы с кибербуллингом надо усовершенствовать законодательство в этой сфере и ввести в правовое поле понятие "интернет-травли".
"Я предлагаю создать базу данных этих кибербуллеров, чтобы туда заносить людей, которые этим занимаются. И чтобы это было вседоступно, чтобы люди могли отразить своё мнение, написать им посты о том, что они думают об этих людях. Мне кажется, такое моральное давление будет для них хуже, чем штраф или другое наказание", - сказал Чернышов РИА Новости.
Он отметил, что для людей, цель которых - преследование других граждан ради оскорбления, более значимым было бы именно высмеивание и осуждение их действий.
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Ранее исследование Mail.ru Group показало, что большинство подростков (76%) в России не рассказывают родителям о кибербуллинге в свой адрес; такой ситуации подросток скорее обратится к друзьям. 55% подростков считают интернет безопасной средой. При этом, становясь жертвой агрессии, подростки в 2,5 раза чаще испытывают страх, чем взрослые. В целом больше половины пользователей (58%) сталкивались с агрессией в интернете, но лишь 4% признались, что сами были онлайн-агрессорами.
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Борис Чернышов (депутат)Елена СуторминаГосдума РФРоссияОбщество
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