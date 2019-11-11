В Госдуме предложили создать реестр кибербуллеров

"Я предлагаю создать базу данных этих кибербуллеров, чтобы туда заносить людей, которые этим занимаются. И чтобы это было вседоступно, чтобы люди могли отразить своё мнение, написать им посты о том, что они думают об этих людях. Мне кажется, такое моральное давление будет для них хуже, чем штраф или другое наказание", - сказал Чернышов РИА Новости.