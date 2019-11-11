Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T20:39Z
https://ria.ru/20191111/1560824922.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/16/1560641606_0:0:500:281_1036x0_80_0_0_8a14797f8b63fdccdb3847a2d6c146cb.jpg
РИА Новости

В Вологодской области создадут комиссии по оценке ущерба от паводка

20:39 11.11.2019
176
© Фото : ГУМЧС России по Вологодской областиПодтопления в Вологодской области
Подтопления в Вологодской области
© Фото : ГУМЧС России по Вологодской области
Подтопления в Вологодской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил муниципальным властям создать комиссии по оценке ущерба, причиненного подтоплениями местным жителям и объектам инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС в среду был введен в 13 районах.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
11 сентября, 09:47РИА Новости
В Хабаровском крае подтоплено более 620 домов
"Надо бросить все силы для помощи людям. Нужно тепловую пушку устанавливать - устанавливайте, надо воду откачивать - откачивайте, надо сушить дома - сушите дома. Привлекайте предприятия и неравнодушных людей. Помогайте продуктами. Все нужно делать молниеносно. Прошу не бросать вологжан, попавших в отчаянную ситуацию. В каждом муниципалитете прошу создать комиссию и оценить ущерб, причиненный гражданам и объектам инфраструктуры", - сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
По данным главы региона, в пунктах временного размещения сейчас остаются пять человек. Также отсутствует проезд к деревне Приворот Чагодощенского района, где четыре дома, и остаются подтопленными два участка региональных автомобильных дорог в Череповецком и Кадуйском районах, а также три участка дорог местного значения в Чагодощенском и Вологодском районах.
"Ситуация находится под контролем, уровни воды близки к критическим, но остаются стабильными. В связи с ухудшением погоды ситуация, возможно, будет осложняться в тех муниципальных образованиях, где начнется активное таяние снега, и будет зафиксировано увеличение осадков в виде дождя и мокрого снега", - отметил Кувшинников.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
10 сентября, 10:24РИА Недвижимость
Почти 380 жилых домов подтоплены из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре
По прогнозам Вологодского гидрометцентра, дневная температура воздуха в ближайшие дни сохранится на уровне 0 градусов, и таяние снега может привести к повышению уровня воды в реках западных и центральных районов области.
011010
Обсудить 0
Вологодская областьОлег КувшинниковПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова объяснила нежелание детей рассказывать о кибербуллинге
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме предложили создать реестр кибербуллеров
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика после падения из окна в Москве
Автомобили скорой помощи
В Пензенской области один человек погиб в ДТП с двумя микроавтобусами
Полиция в Дублине, Ирландия
В Ирландии суд оставил под стражей обвиняемого в гибели 39 мигрантов
Протесты в Боливии
ОАГ призвала парламент Боливии срочно назначить новое руководство избиркома
Посетители у павильона “Эрмитаж” в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
На форуме в Петербурге впервые покажут китайский спектакль "Принц Ланьлина"
Автомобили скорой помощи
В Петербурге при прорыве паропровода на "Балтике" женщина получила ожоги
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин и Назарбаев обсудили урегулирование на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл посетит саммит религиозных лидеров в Баку
Ученые обнаружили USS Johnston DD-557
У берегов Филиппин обнаружили самую глубоководную находку времен войны
Автомобили полиции
Исследование: россияне не гонятся за скидками при оплате штрафов ГИБДД
Выборы в Боливии
В Боливии задержали 33 сотрудника региональных избирательных комиссий
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев во время встречи
Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к заседанию ВЕЭС в Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
05:05Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
05:03Моралес находится на борту самолета правительства Мексики
04:48Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику
Лента новостейМолния