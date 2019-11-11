В Вологодской области создадут комиссии по оценке ущерба от паводка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил муниципальным властям создать комиссии по оценке ущерба, причиненного подтоплениями местным жителям и объектам инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС в среду был введен в 13 районах.

"Надо бросить все силы для помощи людям. Нужно тепловую пушку устанавливать - устанавливайте, надо воду откачивать - откачивайте, надо сушить дома - сушите дома. Привлекайте предприятия и неравнодушных людей. Помогайте продуктами. Все нужно делать молниеносно. Прошу не бросать вологжан, попавших в отчаянную ситуацию. В каждом муниципалитете прошу создать комиссию и оценить ущерб, причиненный гражданам и объектам инфраструктуры", - сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным главы региона, в пунктах временного размещения сейчас остаются пять человек. Также отсутствует проезд к деревне Приворот Чагодощенского района, где четыре дома, и остаются подтопленными два участка региональных автомобильных дорог в Череповецком и Кадуйском районах, а также три участка дорог местного значения в Чагодощенском и Вологодском районах.

"Ситуация находится под контролем, уровни воды близки к критическим, но остаются стабильными. В связи с ухудшением погоды ситуация, возможно, будет осложняться в тех муниципальных образованиях, где начнется активное таяние снега, и будет зафиксировано увеличение осадков в виде дождя и мокрого снега", - отметил Кувшинников.