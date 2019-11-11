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РИА Новости

США введут ограничения для авиакомпаний из Малайзии

20:36 11.11.2019 (обновлено: 20:37 11.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) понизило рейтинг управления гражданской авиации Малайзии, тем самым запретив малайзийским авиакомпаниям расширение присутствия на американском рынке авиауслуг, свидетельствует опубликованное в понедельник решение регулятора.
"Федеральное управление гражданской авиации, входящее в министерство транспорта США, выявило, что управление гражданской авиации Малайзии не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) и поэтому пересмотрело его рейтинг до второй категории", - говорится в опубликованном FAA сообщении.
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Понижение рейтинга, отмечается в сообщении, стало оценкой работы управления, а не отдельных малайзийских авиакомпаний, и оно не окажет влияния на уже разрешенные им полеты на территории США, но запрещает расширение их присутствия на американском авиарынке.
В ведомстве пояснили, что вторая категория в соответствии с проводимой FAA оценкой безопасностей международной авиации означает, что страна не обладает достаточными возможностями в одной или ряде областей, таких как "техническая экспертиза, подготовка персонала, ведение учета и (или) ведение проверок".
В FAA также уточнили, что проверка соответствия управления гражданской авиации Малайзии, которое с 2003 года обладало первой категорией, была проведена в апреле.
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Министерство транспорта СШАМеждународная организация гражданской авиацииМалайзияСШАВ мире
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