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РИА Новости

В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

20:30 11.11.2019 (обновлено: 21:12 11.11.2019)
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт сверху
Вид на город Эль-Кувейт сверху
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.
Также Лазареву обязали выполнять "каторжные работы".

"Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов. — Прим. ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более семи миллионов долларов. — Прим. ред.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны", — говорится в постановлении суда.

Как сообщил источник в команде защиты Лазаревой, россиянка собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.

Дело Марии Лазаревой

Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по другому обвинению — в невыполнении работ по созданию портового хаба. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию, и в начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до одного миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).
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Лазареву, которая занимает пост вице-президента и должность управляющего директора компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно арестовали ее кувейтского партнера Саида Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, их заподозрили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении работ по созданию портового хаба.
Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.
Здание Министерства иностранных дел РФ
17 октября, 14:16РИА Новости
МИД держит на контроле ситуацию c осужденной в Кувейте россиянкой Лазаревой
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Мария ЛазареваКувейтРоссияВ мире
Популярные комментарии
видать думали обуть богатых-доверчивых арабов как делается это на родине..а не тут то было...
11 ноября, 20:46
Илья Беляев
115130009
МИД будет держать ситуацию на контроле 15 лет.
11 ноября, 20:56
mmirko.bellotti
48521004
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