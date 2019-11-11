"Врачи говорили ужасные вещи": Разин оправдался за сообщения о Заворотнюк

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Продюсер Андрей Разин заявил, что сообщает информацию о здоровье Анастасии Заворотнюк "от чистого сердца".
Ранее он рассказал, что актрисе стало лучше, однако представители семьи Заворотнюк восприняли это сообщение "с легким недоумением". В инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы, отмечалось, что продюсер делает противоречивые заявления. Также близкие Заворотнюк выразили надежду, что у нее появится возможность познакомиться с Разиным лично.
Продюсер призвал близких Заворотнюк делать больше публичных заявлений.
"Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом Насти", — написал он в инстаграме.
Разин отметил, что медики говорили ему "ужасные вещи" о здоровье Заворотнюк и поэтому, по его мнению, семье актрисы стоит держать ее поклонников в курсе происходящего.
Несколько месяцев назад продюсер заявил, что у актрисы диагностировали четвертую стадию рака мозга, однако не уточнил, откуда у него такая информация.
Близкие Заворотнюк позже подтвердили, что артистка действительно проходит лечение.