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РИА Новости

В Пензенской области один человек погиб в ДТП с двумя микроавтобусами

20:21 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в Пензенской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в понедельник в 17.30 мск в селе Веденяпино Спасского района Пензенской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit "Ритуальные услуги" и микроавтобуса Hyundai.
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"В результате ДТП погиб один человек, шесть пострадали", - говорится в сообщении.
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МЧС РФПензенская областьПроисшествия
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