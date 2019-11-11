В Пензенской области один человек погиб в ДТП с двумя микроавтобусами

САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в Пензенской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в понедельник в 17.30 мск в селе Веденяпино Спасского района Пензенской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit "Ритуальные услуги" и микроавтобуса Hyundai.
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"В результате ДТП погиб один человек, шесть пострадали", - говорится в сообщении.