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РИА Новости

ПИФы ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств

20:20 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Паевые инвестиционные фонды ВТБ в октябре стали лидерами по объемам привлеченных средств на российском рынке, говорится в пресс-релизе банка ВТБ.
Первое место занял ВТБ - Фонд Сбалансированный (годовая доходность – 20,2%), в который было привлечено 2,1 миллиарда рублей за месяц. На втором месте - ВТБ Фонд Казначейский (годовая доходность - 10,65%) с объемом привлечения 2 миллиарда рублей.
С начала года стоимость чистых активов по всем фондам ВТБ выросла в два раза и превысила 80 миллиардов рублей.
"ВТБ сегодня является лидером в России по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. На ПИФы ВТБ приходится более половины общего притока средств на этот рынок. Такого результата удалось добиться благодаря одной из самых широких линеек, которую мы предлагаем клиентам. В ней представлено 24 фонда, покрывающих различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках. Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных клиентов является стратегической задачей ВТБ. Совершенствование линейки ПИФ – одна из составляющих этой работы. Также немаловажную роль играет развитие цифровых каналов: инвестировать средства через биржевые фонды ВТБ сейчас можно в несколько кликов через приложение ВТБ Мои Инвестиции", - заявил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.
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Как отмечается в прее-релизе, ВТБ – Фонд Казначейский продолжает оставаться крупнейшим фондом российского рынка со стоимостью чистых активов более 33 миллиардов рублей. ПИФы ВТБ стали лидерами по доходности с начала года среди всех российских фондов акций. На конец октября доходность ВТБ – Фонд Акций составила 30,53%, ВТБ - Индекс МосБиржи – 29,53%. ВТБ – Фонд Смешанных Инвестиций стал самым доходным фондом на российском рынке за последние 3 года среди сбалансированных, обеспечив клиентам прирост капитала в 82,33%.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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