Помпео рассказал о поставках оружия Украине для "войны с русскими"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил поставки американского оружия на Украину.
"Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими", — сказал дипломат в интервью телеканалу WCSC.
Глава Госдепа добавил, что американские власти убедились в снижении уровня коррупции на Украине благодаря стараниям президента Владимира Зеленского.
Помпео также упрекнул администрацию бывшего американского лидера Барака Обамы, которая отказывалась поставлять вооружения и военную технику Киеву.
"Они предпочли (отправлять. — Прим. ред.) одеяла", — пошутил он.
Резюмируя, госсекретарь отметил, что гордится политикой США на украинском направлении.
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Американская военная помощь Киеву
В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Американские власти допускали, что также могут продать Украине противокорабельные ракеты и средства береговой охраны.
Кроме того, уже в сентябре этого года Госдеп одобрил поставки Киеву Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов. Ведомство разрешило продать Киеву 160 ракет и различное оборудование.
13 сентября, 15:53Сказано в эфире"Зеленский – заложник". Эксперт о том, почему Киев закупает JavelinУкраинское Минобороны сообщило о планах купить у США противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
Российская сторона неоднократно предостерегала администрацию Трампа от поставок вооружения Украине. В Москве отмечали, что это приведет только к обострению ситуации в Донбассе. Против подобного сценария выступают также и европейские политики. Например, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл поставки рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.