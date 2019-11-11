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РИА Новости

Помпео рассказал о поставках оружия Украине для "войны с русскими"

20:15 11.11.2019 (обновлено: 23:51 11.11.2019)
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© Фото : Public domainАмериканские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил поставки американского оружия на Украину.
"Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими", — сказал дипломат в интервью телеканалу WCSC.
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
3 октября, 17:17РИА Новости
Захарова рассказала, что Украине нужнее американских комплексов Javelin
Глава Госдепа добавил, что американские власти убедились в снижении уровня коррупции на Украине благодаря стараниям президента Владимира Зеленского.
Помпео также упрекнул администрацию бывшего американского лидера Барака Обамы, которая отказывалась поставлять вооружения и военную технику Киеву.
"Они предпочли (отправлять. — Прим. ред.) одеяла", — пошутил он.
Резюмируя, госсекретарь отметил, что гордится политикой США на украинском направлении.
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
6 сентября, 08:00РИА Новости
Ракета для Киева. Чем США решили вооружить Украину

Американская военная помощь Киеву

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Американские власти допускали, что также могут продать Украине противокорабельные ракеты и средства береговой охраны.
Кроме того, уже в сентябре этого года Госдеп одобрил поставки Киеву Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов. Ведомство разрешило продать Киеву 160 ракет и различное оборудование.
Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
13 сентября, 15:53Сказано в эфире
"Зеленский – заложник". Эксперт о том, почему Киев закупает JavelinУкраинское Минобороны сообщило о планах купить у США противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
Российская сторона неоднократно предостерегала администрацию Трампа от поставок вооружения Украине. В Москве отмечали, что это приведет только к обострению ситуации в Донбассе. Против подобного сценария выступают также и европейские политики. Например, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл поставки рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Майк ПомпеоJavelin (ПТРК)Франк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийБарак ОбамаСШАУкраинаСитуация на УкраинеВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что он сказал правду, США поставляют оружие в другие страны для уничтожения русских (народов говорящих на русском языке и других населяющих Россию народов)...
11 ноября, 20:24
Alex Grosh
13410546184
Ну всё, скоро на Привозе в Одессе эти джавелины продаваться будут ))))
11 ноября, 20:39
Владимир Леонов
6646214690
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