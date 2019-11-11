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РИА Новости

В Москве суд арестовал сожителя опекунши, заподозренной в истязании детей

20:12 11.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Москве арестовал сожителя женщины, ранее арестованной по подозрению в истязании троих детей, которые находились у нее под опекой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Об истязании трёх детей в приемной семье следователям ранее стало известно из СМИ. При проверке этих данных было установлено, что находящиеся под опекой у 61-летней женщины дети не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 117 УК РФ.
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Женщина попыталась скрыться от органов следствия вместе с опекаемыми малолетними детьми, в связи с чем была объявлена в розыск. Их местонахождение было установлено во время съёмки одной из телепередач, куда женщину пригласили в качестве гостя. Подозреваемая была задержана в съемочном павильоне и доставлена к следователю. В конце октября суд по просьбе следствия отправил женщину в СИЗО.
"В ходе расследования уголовного дела по факту истязания женщиной трёх опекаемых малолетних детей на юге Москвы установлена причастность ее сожителя, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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